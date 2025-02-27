Claude 3.7 Sonnet.. ذكاء اصطناعي يحاكي العقل البشري

أعلنت شركة أنثروبيك، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق نموذجها الأحدث Claude 3.7 Sonnet، الذي يعد أقوى نماذجها حتى الآن.

ويعد هذا الإصدار الجديد بمثابة نقلة نوعية للمطورين، حيث يُعتبر تحديثًا وتحسينًا للنسخ السابقة Claude 3.6 Sonnet و Claude 3.5 Sonnet. يأتي النموذج مع مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في التفكير والتحكم في الموارد الحسابية.

ووفقاً لموقع "انديان اكسبرس" تتميز هذه النماذج بقدرتها على تنفيذ مهام متنوعة، بدءًا من كتابة العناوين والتعليقات على الصور، مرورًا بكتابة الرسائل الإلكترونية، وحل المسائل الرياضية وبرمجة الأكواد.



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أبرز ميزات نموذج Claude 3.7 Sonnet



سلسلة تفكير شفافة









يعد من أبرز الميزات المميزة للنموذج الجديد هو القدرة على عرض المنطق خطوة بخطوة بوضوح تام. يمكن للمطورين الآن متابعة سلسلة التفكير بالكامل التي اتبعها النموذج للوصول إلى استنتاجاته. وهذا يميز Claude 3.7 Sonnet عن بعض النماذج الأخرى مثل OpenAI، حيث يُتيح الشفافية الكاملة لفهم كيفية اتخاذ النموذج للقرارات.





التفكير الممتد





يتيح وضع التفكير الممتد للمطورين التحكم في مدة معالجة النموذج للمشكلة. من خلال تحديد "ميزانية التفكير"، يمكن للمطورين تحديد عدد التوكنات التي يجب أن يستخدمها النموذج للمهام المعقدة (مثل 10,000 أو 20,000 توكن). هذه الميزة توفر أداء محسنًا، تضمن كفاءة التكاليف، وتمنع النموذج من الإفراط في التحليل للمهام البسيطة.



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تحسينات الأداء



بحسب نتائج الاختبارات القياسية التي قدمتها أنثروبيك، حقق النموذج الجديد نتائج استثنائية في اختبارات متعددة. فقد سجل 62.3% في اختبار SWE-Bench (اختبار حل المشكلات على GitHub)، بينما حقق 70.3% عند تفعيل وضع التفكير الممتد. كما أظهر تحسنًا كبيرًا في حالات الاستخدام البرمجي مقارنة بـ GPT-4o من OpenAI.

التحليل متعدد اللغات (MLU) أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا من 83.2% إلى 86% مع تفعيل وضع التفكير الممتد. كما سجل النموذج دقة 96% في اختبار Math 500، و61% في اختبارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

التكلفة مقابل الأداء



بفضل ميزاته المتطورة، يأتي Claude 3.7 Sonnet بسعر مرتفع مقارنة بالنماذج المنافسة. يتمتع النموذج بنافذة سياقية تصل إلى 200,000 توكن، مع تكلفة $3 لكل مليون توكن مدخلات و $15 لكل مليون توكن مخرجات. في المقابل، يبلغ سعر GPT-4o Mini حوالي $1.10 لكل مليون توكن مدخلات و $4.40 لكل مليون توكن مخرجات.

إذا كان الهدف من Claude 3.7 Sonnet هو المنافسة المباشرة مع GPT-4o Mini، فإن سعره قد يبدو مرتفعًا، لكن إذا تفوق النموذج في الأداء بشكل كبير، فقد يكون السعر مبررًا.

في خطوة مميزة، قدمت أنثروبيك أيضًا Claude Code، وهي معاينة بحثية توفر منافسة حقيقية لأدوات التطوير المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (IDEs)، التي غالبًا ما تتطلب اشتراكات مدفوعة. يمكن الوصول إلى Claude Code مباشرة من خلال Claude، مما يجعله أداة مربحة للمطورين.







إسلام العبادي(أبوظبي)