الشارقة تحتفي بأربعة من أعلام الأدب الموريتاني

نواكشوط (الاتحاد)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط احتفاءً رسمياً وثقافياً يرسّخ قيم الوفاء للمبدعين ويكرّس مكانتهم، وذلك ضمن النسخة الثالثة والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي نظّمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، حيث تم تكريم أربعة من أعلام الأدب الموريتاني، تقديراً لعطائهم وإسهامهم في إثراء الحياة الثقافية، وهم: الشاعر محمد فال عبداللطيف، والأكاديمي في علم اللسانيات د. يحيى الهاشمي، والباحث اللغوي د. محمدو أمين، والشاعر محمد الحافظ ولد أحمدو.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، ويحلّ الملتقى للمرة الرابعة في موريتانيا، بعد أن كرّم 12 مبدعاً موريتانياً خلال الدورات السابقة منه.

أقيم حفل التكريم في قاعة المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومعالي الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ووالي ولاية نواكشوط الغربية، ممثلاً عن عمدة بلدية تفرغ زينة.

وألقى عبدالله العويس كلمة أشار في بدايتها إلى أهمية امتداد التعاون بين الشارقة وموريتانيا.

ولفت إلى أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يعود مرّة أخرى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية ليشهد تكريم كوكبة جديدة من الأدباء والكتاب الموريتانيين، تقديراً وتثميناً لعطاءاتهم الأدبية الثرية.

وأضاف العويس، قائلاً: «إن استمرار هذا التعاون الثقافي ليؤكّد على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي ترسّخها القيادة الرشيدة في البلدين».



امتنان وتقدير

رحّب معالي الحسين ولد مدو بالحضور، معرباً عن خالص شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. وثمّن وزير الثقافة الموريتاني رعاية سموّه للثقافة، قائلاً: «إننا نثمّن عالياً رعاية حاكم الشارقة الكريمة للثقافة العربية، وللأدب واللغة العربيين، وهي سانحة لنخص ما ناله أدباؤنا وكتابنا الموريتانيون من معاملة استثنائية وتقدير رفيع على يد دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، التي ظلت تبذل جهدها من أجل تكريس ثقافة الامتنان والوفاء والتثمين لكل المبدعين».

وعبّر المكرمون عن عميق امتنانهم لهذا التكريم الذي اعتبروه وسام فخر واعترافاً بمسيرتهم الثقافية والإبداعية، مشيرين إلى أن مبادرة الشارقة للتكريم الثقافي تُمثل نموذجاً حضارياً في الاحتفاء بالمثقفين العرب.