الخميس 19 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الشارقة تحتفي بأربعة من أعلام الأدب الموريتاني

صورة جماعية خلال التكريم (من المصدر)
19 يونيو 2025 01:44

نواكشوط (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط احتفاءً رسمياً وثقافياً يرسّخ قيم الوفاء للمبدعين ويكرّس مكانتهم، وذلك ضمن النسخة الثالثة والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي نظّمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، حيث تم تكريم أربعة من أعلام الأدب الموريتاني، تقديراً لعطائهم وإسهامهم في إثراء الحياة الثقافية، وهم: الشاعر محمد فال عبداللطيف، والأكاديمي في علم اللسانيات د. يحيى الهاشمي، والباحث اللغوي د. محمدو أمين، والشاعر محمد الحافظ ولد أحمدو.
ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، ويحلّ الملتقى للمرة الرابعة في موريتانيا، بعد أن كرّم 12 مبدعاً موريتانياً خلال الدورات السابقة منه.
أقيم حفل التكريم في قاعة المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومعالي الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ووالي ولاية نواكشوط الغربية، ممثلاً عن عمدة بلدية تفرغ زينة.
وألقى عبدالله العويس كلمة أشار في بدايتها إلى أهمية امتداد التعاون بين الشارقة وموريتانيا. 
ولفت إلى أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يعود مرّة أخرى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية ليشهد تكريم كوكبة جديدة من الأدباء والكتاب الموريتانيين، تقديراً وتثميناً لعطاءاتهم الأدبية الثرية.
وأضاف العويس، قائلاً: «إن استمرار هذا التعاون الثقافي ليؤكّد على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي ترسّخها القيادة الرشيدة في البلدين».

امتنان وتقدير
رحّب معالي الحسين ولد مدو بالحضور، معرباً عن خالص شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. وثمّن وزير الثقافة الموريتاني رعاية سموّه للثقافة، قائلاً: «إننا نثمّن عالياً رعاية حاكم الشارقة الكريمة للثقافة العربية، وللأدب واللغة العربيين، وهي سانحة لنخص ما ناله أدباؤنا وكتابنا الموريتانيون من معاملة استثنائية وتقدير رفيع على يد دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، التي ظلت تبذل جهدها من أجل تكريس ثقافة الامتنان والوفاء والتثمين لكل المبدعين».
وعبّر المكرمون عن عميق امتنانهم لهذا التكريم الذي اعتبروه وسام فخر واعترافاً بمسيرتهم الثقافية والإبداعية، مشيرين إلى أن مبادرة الشارقة للتكريم الثقافي تُمثل نموذجاً حضارياً في الاحتفاء بالمثقفين العرب.  

أخبار ذات صلة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان
سلطان بن محمد القاسمي
نواكشوط
الثقافة
الشارقة
الأدب
موريتانيا
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
الرياضة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
اليوم 18:01
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
الرياضة
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
اليوم 17:58
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
اليوم 17:54
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
اليوم 17:50
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
الأخبار العالمية
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©