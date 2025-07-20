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التعليم والمعرفة

السفر الصيفي.. جواز عبور إلى المعرفة

السفر الصيفي الهادف يعزز مهارات الأبناء وينمي ثقافاتهم (الاتحاد)
21 يوليو 2025 02:04

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

بات السفر الصيفي وسيلة تعليمية مهمة، تتيح للأبناء فرصةً نادرة لتوسيع مداركهم، وفهم العالم من حولهم خارج حدود المناهج الدراسية. لم تعد الرحلة الترفيهية مجرد استراحة من مقاعد الدراسة، بل أصبحت بوابة لاكتشاف الذات، ونافذة يطل منها الأبناء على ثقافات الشعوب وتجاربهم، ليعودوا أكثر وعياً، وأعمق تفكيراً، وأغزر إبداعاً.
 من هذا المنطلق، استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من المبدعين والمختصين للتعرف على الأهمية التي يعود بها السفر بالفائدة على الأبناء.


محطات تعليمية 
في البداية، ترى الدكتورة عائشة الغيص، كاتبة ونائب رئيس مجلس جمعية حماية اللغة العربية، أن الرحلات الصيفية يجب أن تتحول إلى «محطات تعليمية مؤثرة» في حياة الأبناء. 
وتقول: «على الوالدين أن يخططوا للرحلة بوصفها مساحة للتعليم المعرفي؛ لأن هذه اللحظات ترسخ في الذاكرة ولا تُنسى، وتشكل مخزوناً ثقافياً يستثمره الأبناء لاحقاً في الإبداع والتفكير»، وتشدد على أهمية اختيار وجهات غنية بالتاريخ والمتاحف؛ لأنها تثير فضول الطفل وتحفزه على طرح الأسئلة والبحث والاستنتاج، وهو ما يُعد من أعظم أدوات التعلم.


تجربة الحياة
من جانبه، يرى وليد الزعابي، عضو مجلس إدارة جمعية المسرحيين، أن السفر يضطلع بدور أعمق في صياغة شخصية الطفل، إذ يمنحه تجربة الحياة من منظور الآخرين، ويقول: «السفر ليس متعة مؤقتة، بل تجربة تأمل وتفكر تصقل عقل الابن وتبني مهاراته في الفهم والتواصل والتقبل الثقافي، ليغدو قادراً على التفاعل مع قضايا العالم وتنوعه»، ويضيف أن رؤية الأبناء لاختلاف المجتمعات وقيمها يربي فيهم حس التقدير والمرونة، ويجعلهم أكثر انفتاحاً على الآخر، وهي سمات جوهرية في زمن العولمة.

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الشرارة الأولى
يضيف الشاعر سيف الحارثي بعداً وجدانياً لتأثير السفر على الأبناء، مشيراً إلى أن الرحلة قد تكون الشرارة الأولى في إشعال الخيال والإبداع. ويقول: «السفر حالة من الانتشاء الروحي والفكري، تشذب المشاعر وتعيد ترتيب الأفكار؛ ولهذا فالأماكن التي يزورها الأبناء يجب أن تكون ملهمة، قادرة على تحريك الوجدان وتوليد الأفكار»، ويصف الرحلة بأنها «مدرسة متنقلة»، خاصة حين تتضمن محطات معرفية وعلمية، ما يجعل منها تجربة شاملة تنضج بها الشخصية وتُصقل بها المواهب.


التخطيط الواعي
أما الشاعر حسن بن شرفا، فيحمّل الآباء مسؤولية اختيار وجهات تثري الحصيلة المعرفية للأبناء، قائلاً: «في المتاحف والمواقع الأثرية كتب مفتوحة وحكايات حيّة، تغرس في الطفل الفهم والتأمل، وتصنع منه إنساناً مدركاً لحقيقة التاريخ والهوية»، ويؤكد أن نجاح الرحلة الصيفية يبدأ من التخطيط الواعي، حيث تكون السفرة منظمة وذات أهداف تعليمية، ترسخ في ذهن الطفل قيماً وثقافة وفهماً عميقاً للحياة.

ضرورة معرفية
هكذا يتفق الضيوف على أن السفر الصيفي لم يعد رفاهية، بل ضرورة معرفية وتربوية، تتطلب وعياً من الآباء وتخطيطاً منهجياً. فكل وجهة يمكن أن تكون درساً في الحياة، وكل تذكرة سفر قد تكون بداية لفصل جديد في رحلة الوعي والنضج.

جمعية المسرحيين
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