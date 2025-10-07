الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للتراث» يبحث أوجه التعاون مع متحف الفن الشعبي في لشبونة

7 أكتوبر 2025 23:24

 
لشبونة (وام)
بحث وفد معهد الشارقة للتراث برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، أوجه التعاون الثقافي مع إدارة متحف الفن الشعبي في لشبونة، أحد الصروح الثقافية المعنية بحفظ التراث البرتغالي وتوثيقه.وناقش الجانبان - خلال لقاء جمعهما ضمن زيارة الوفد للعاصمة لشبونة - مجالات التعاون في مجال توثيق الفنون الشعبية والحرف اليدوية، وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تُعنى بتبادل الخبرات في مجال المتاحف والبرامج التراثية، إلى جانب دراسة تنظيم معارض متبادلة تُبرز ملامح التراثين الإماراتي والبرتغالي، بما يعزز من جسور التفاهم الثقافي بين المؤسستين. وأكد الدكتورعبدالعزيز المسلم، أن زيارة متحف الفن الشعبي في لشبونة، تأتي ضمن جهود معهد الشارقة للتراث لتوثيق التجارب المتحفية المتميزة حول العالم، وبحث فرص التعاون الثقافي تحت مظلة التراث الإنساني المشترك، مشيراً إلى أن المتحف يمثل نموذجاً ثرياً في إبراز الهوية الوطنية عبر الفنون الشعبية، وهو ما يتقاطع مع رسالة الشارقة في الحفاظ على الموروث الإماراتي والعربي وتقديمه للعالم.

الشارقة للتراث
