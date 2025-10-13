جائزة محمد بن راشد للغة العربية تشارك في «فرانكفورت الدولي للكتاب»

دبي (وام)

تشارك جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025.

وأكد بلال البدور، الأمين العام للجائزة أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الجهود الرامية إلى النهوض باللغة العربية، وتعزيز حضورها في المنصات الثقافية العالمية.

وأوضح أن جناح الجائزة يقدم عروضاً تعريفية بمسيرتها ومجالاتها ومبادراتها النوعية، بما يبرز مكانة الإمارات ودورها الرائد في دعم الثقافة العربية، وإبراز اللغة العربية على الساحة الدولية.