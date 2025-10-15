الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الشارقة للتراث» يبحث التعاون الثقافي مع بوركينا فاسو

الشارقة (وام)
بحث الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث خلال لقائه اليوم بمقر المعهد الدكتور سليمان كوناتي، سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الدولة، والوفد المرافق له، أوجه التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التراث غير المادي والتبادل الثقافي. وقد اصطحب الدكتور المسلم الوفد الزائر في جولة تعريفية داخل أروقة المعهد، حيث اطلع الوفد على جهود المعهد في تنفيذ رؤيته المتمثلة في حفظ التراث الثقافي وصونه ونقله للأجيال، من خلال برامجه التعليمية والبحثية ومشروعاته المتنوعة في مجالات التدريب والتوثيق والموروث الشعبي، إلى جانب المبادرات الدولية التي ينفذها تحت مظلة «اليونسكو».
وأكد المسلم أن العلاقات الثقافية بين الشارقة ودول القارة الأفريقية تزداد عمقاً؛ بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى مدّ جسور الحوار الثقافي مع الشعوب الصديقة، موضحاً أن المعهد يرحب بالتعاون مع المؤسسات الثقافية في بوركينا فاسو في مجالات توثيق الحكايات الشعبية، وتبادل الخبرات في صون التراث اللامادي، وتنظيم أسابيع تراثية ومعارض متبادلة.
من جانبه، أشاد السفير كوناتي بالدور الريادي الذي تضطلع به الشارقة في حفظ التراث الإنساني، ونشر ثقافة الحوار بين الحضارات، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء تعاون مستدام مع معهد الشارقة للتراث في مجالات البحث العلمي والتدريب وتبادل الخبراء. حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات في المعهد، وعدد من المسؤولين من سفارة بوركينا فاسو في الدولة.
 

