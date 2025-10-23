فائزون: جائزة «محمد بن راشد للغة العربية» تحفّز المؤسسات والأفراد

دبي (وام)

أكد بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن الجائزة تشكّل منصة متجددة لتحفيز المؤسسات والأفراد في الوطن العربي على إطلاق مبادرات تخدم اللغة العربية في مجالات التعليم والإعلام والثقافة، مشيراً إلى أن كل رؤية جديدة تطرح في الساحة تجد في الجائزة دعماً واهتماماً، لأنها تعمل في بيئة تضم مؤسسات أكاديمية وإعلامية وتعليمية تسعى جميعها إلى تعزيز مكانة اللغة العربية لغة علم ومعرفة.

وقال البدور في تصريحات له بمناسبة تكريم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أول من أمس، الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد للغة العربية» التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الجائزة لا تقتصر على دولة الإمارات، بل تمتد إلى مختلف الدول العربية لتشجيع وزارات التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية على تبني المبادرات الفائزة وتطبيقها بما يسهم في تطوير المناهج والمحتوى العربي المعاصر».

على صعيد الفائزين، أوضح عبد الله بن محمد مسالم بن رشيد، من سلطنة عُمان، والمشرف الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم، الفائز بمحور الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، أن مبادرته مسرحيات إدارة السلوك الطلابي قيم ومبادئ، ركّزت على توظيف المسرح المدرسي في بناء القيم الإيجابية وغرس حب العربية الفصحى لدى الطلبة. وأكد الدكتور منير محمد سالم مخيط، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود، الفائز بجائزة أفضل عمل مترجم عن كتاب الإدارة الرشيدة للمضادات الميكروبية، أن الجائزة تحفّز تحويل العربية إلى لغة علم ومعرفة.