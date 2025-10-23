الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

فائزون: جائزة «محمد بن راشد للغة العربية» تحفّز المؤسسات والأفراد

فائزون: جائزة «محمد بن راشد للغة العربية» تحفّز المؤسسات والأفراد
24 أكتوبر 2025 01:10

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية» تدعو لتقديم دعم عاجل للسودان
مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال

أكد بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن الجائزة تشكّل منصة متجددة لتحفيز المؤسسات والأفراد في الوطن العربي على إطلاق مبادرات تخدم اللغة العربية في مجالات التعليم والإعلام والثقافة، مشيراً إلى أن كل رؤية جديدة تطرح في الساحة تجد في الجائزة دعماً واهتماماً، لأنها تعمل في بيئة تضم مؤسسات أكاديمية وإعلامية وتعليمية تسعى جميعها إلى تعزيز مكانة اللغة العربية لغة علم ومعرفة.
وقال البدور في تصريحات له بمناسبة تكريم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أول من أمس، الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد للغة العربية» التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الجائزة لا تقتصر على دولة الإمارات، بل تمتد إلى مختلف الدول العربية لتشجيع وزارات التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية على تبني المبادرات الفائزة وتطبيقها بما يسهم في تطوير المناهج والمحتوى العربي المعاصر».
على صعيد الفائزين، أوضح عبد الله بن محمد مسالم بن رشيد، من سلطنة عُمان، والمشرف الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم، الفائز بمحور الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، أن مبادرته مسرحيات إدارة السلوك الطلابي قيم ومبادئ، ركّزت على توظيف المسرح المدرسي في بناء القيم الإيجابية وغرس حب العربية الفصحى لدى الطلبة. وأكد الدكتور منير محمد سالم مخيط، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود، الفائز بجائزة أفضل عمل مترجم عن كتاب الإدارة الرشيدة للمضادات الميكروبية، أن الجائزة تحفّز تحويل العربية إلى لغة علم ومعرفة.

جائزة محمد بن راشد للغة العربية
بلال البدور
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©