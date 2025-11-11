الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تعرض 850 عنواناً من 58 دار نشر إماراتية

«منصة للتوزيع» تعرض 850 عنواناً من 58 دار نشر إماراتية

11 نوفمبر 2025 22:48
11 نوفمبر 2025 22:49

الشارقة (الاتحاد)
تتألّق 850 عنواناً من أحدث إصدارات دور النشر الإماراتية في جناح شركة «منصة للتوزيع»، المشارك ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 16 من نوفمبر الجاري، حيث تواصل الشركة التقريب بين القارئ وبين الكتاب، وإثراء تجربة زوار هذا المعرض الذي غدا واحداً من أكبر وأبرز التجمعات الثقافية والأدبية في العالم.وعبر جناحها في هذا الحدث الثقافي العالمي الذي يرفع شعار «بينك وبين الكتاب» هذا العام، تضع «منصة للتوزيع» في متناول القرّاء أكثر من 11 ألف كتاب من 58 دار نشر إماراتية تُغطي مختلف صنوف الأدب والمعارف والفكر، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضور الكتّاب والناشرين الإماراتيين في المشهد الثقافي العربي والعالمي، ورفدهم بأحدث حلول التوزيع التي تلبّي تطلعاتهم، وتنعكس إيجاباً على نمو أعمالهم.
وفي مبادرة تهدف إلى دعم المواهب الأدبية الإماراتية والعربية وإبراز إنتاجها أمام جمهور القراء والمهتمين، يشهد جناح «منصة للتوزيع» على مدار أيام المعرض حفلات توقيع عشرات الكتب المميزة، بالتعاون مع عدد من دور النشر المحلية.
وحول هذه المشاركة، قال راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع:«تُعد مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة مهمة للتواصل المباشر مع شركائنا في قطاع النشر، وللاقتراب أكثر من جمهور القراء والكتّاب. نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور الشركة كجسر يصل بين المبدع والقارئ، فضلاً عن بناء شراكات جديدة مع دور النشر والمؤلفين لتقديم حلول توزيع مبتكرة تسهّل وصول الكتاب إلى الجمهور في كل مكان».
وأكد الكوس حرص الشركة على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، انطلاقاً من إيمانها بدور المعرض الحيوي كأحد أهم المنصّات الثقافية في المنطقة. مضيفاً: «نحرص في كل مشاركة أن يكون جناحنا مساحة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتقنية، وتُبرز التزامنا الراسخ بغرس حب القراءة في نفوس الأجيال، وتطوير منظومة توزيع الكتاب، بما يُسهم في نمو صناعة المحتوى العربي ودعم صُنّاعه».

