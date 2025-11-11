الشارقة تبرز جهودها في حفظ التراث خلال «معرض الكتاب»

الشارقة (وام) أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أهمية الثقافة الشفهية العربية، ودور الراوي في الحفاظ على الهوية، داعياً إلى إدراج التراث كمادة أكاديمية في الجامعات العربية وتأسيس كليات متخصصة لضمان استدامته.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافها جناح وزارة الثقافة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بعنوان «من مسرح الكلمة إلى ذاكرة الأمة»، تناولت جهود الشارقة في حفظ التراث الإماراتي والعربي.واستعرض المسلم، المسيرة الثقافية للشارقة منذ أواخر السبعينيات، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تأسيس مسرح الشارقة الوطني ومهرجانات الشعر والفنون، وصولاً إلى إنشاء معهد الشارقة للتراث عام 2014 كمركز عربي للمعرفة التراثية. كما تحدث عن أبرز برامج المعهد مثل ملتقى الراوي وأيام الشارقة التراثية وملتقى الحرف التقليدية ودوره في توثيق التراث وإثراء المكتبة العربية بأكثر من 100 إصدار سنوي. وأكد المسلم أن تجربة الشارقة في حفظ التراث تمثل نموذجاً ثقافياً وإنسانياً يجسد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في جعل الثقافة والتراث منارات للحضارة والحوار الإنساني.

