الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«حارة الحصن».. ذاكرة المكان والناس

«حارة الحصن».. ذاكرة المكان والناس
13 نوفمبر 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

«حارة الحصن ذاكرة المكان والناس»، معرض ينظمه متحف العين، ويُحيي من خلاله قصة «حارة الحصن» أحد أقدم وأهم أحياء منطقة العين، من خلال تقنيات عرض تفاعلية، واكتشافات أثرية نادرة، وصور فوتوغرافية تحتفي بالإرث الخالد لمنطقة العين.
ويصطحب المعرض الزوّار في رحلة عبر الزمن لاستكشاف تطوّر الحي العريق، من خلال عمارته، وحياته اليومية، وصلته العميقة بالأرض والمياه التي كانت مصدر استدامته.
وقال عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين: «يجسّد المعرض التزامنا بالحفاظ على روايات أهل العين، عبر تجارب رقمية مبتكرة تربط الماضي بالحاضر، وتكرّم حياً كان يوماً في قلب المدينة، مُلهِماً الأجيال القادمة تقدير التقاليد التي شكّلت هويتنا».

متحف العين
الإمارات
العين
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©