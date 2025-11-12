أبوظبي (الاتحاد)

«حارة الحصن ذاكرة المكان والناس»، معرض ينظمه متحف العين، ويُحيي من خلاله قصة «حارة الحصن» أحد أقدم وأهم أحياء منطقة العين، من خلال تقنيات عرض تفاعلية، واكتشافات أثرية نادرة، وصور فوتوغرافية تحتفي بالإرث الخالد لمنطقة العين.

ويصطحب المعرض الزوّار في رحلة عبر الزمن لاستكشاف تطوّر الحي العريق، من خلال عمارته، وحياته اليومية، وصلته العميقة بالأرض والمياه التي كانت مصدر استدامته.

وقال عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين: «يجسّد المعرض التزامنا بالحفاظ على روايات أهل العين، عبر تجارب رقمية مبتكرة تربط الماضي بالحاضر، وتكرّم حياً كان يوماً في قلب المدينة، مُلهِماً الأجيال القادمة تقدير التقاليد التي شكّلت هويتنا».