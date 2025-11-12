أمسيات «ليالي الفن» تحتفي بالثقافة والابتكار

دبي (الاتحاد)

يستضيف مركز دبي المالي العالمي النسخة الـ20 من أمسيات «ليالي الفن» خلال الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 200 عمل فني، و150 فناناً من أكثر من 100 جنسية. وتجمع الأمسيات رواد الفكر والمجتمع من خلال تجارب فنية غامرة، وفنون عامة، وحوارات ملهمة تحتفي بالفن والثقافة والإبداع تحت سماء دبي، ما يؤكد على الدور الريادي للمركز في إثراء المشهد الفني والثقافي.

تشهد الأمسيات الأربع انطلاق تجربة معرض «فضاء» الغامرة التي ابتكرتها شركة «إليفيجن» المتخصصة في التجارب الرقمية التفاعلية، بالتعاون مع «كانفاس» للوسائط الفنية وتحت إشراف المستشارة الفنية أستريد ليسويس. ويحوّل هذا المعرض منطقة «جيت فيلج» إلى عالمٍ أخّاذٍ تتداخل فيه عناصر الضوء والحركة في أول تجربة من نوعها في هذا المجال.وتجمع مجموعة «فينيكس» للفنون خلال الفعالية 20 فناناً موهوباً لإبداع لوحات حية في تكريمٍ رمزي لـ10 سنوات من الإبداع في مركز دبي المالي العالمي. كما يتضمن الحدث تقديم مزيدٍ من الأعمال الفنية الحية التي تُبهج الجمهور، من بينها عرضٌ فني حيّ تؤديه الفنانة نور بازرباشي على أحد الجدران ضمن المعرض الفني.

وتستضيف أمسيات «ليالي الفن» 5 عروض رقمية آسرة، من بينها العرض الأول في دولة الإمارات لعمل ناوديوس: للفنان تيم كريستي، وهو عمل يأخذ الزوار في رحلة حسية متكاملة من المؤثرات البصرية والصوتية والمحتوى السردي لتُعيد رسم حدود الفن الرقمي وآفاقه في المنطقة.

ويواصل الحدث دعمه للمواهب الناشئة عبر توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الأعمال الفنية، والتي تخضع لتقييم لجنة التحكيم الفنية المتخصصة في مركز دبي المالي العالمي. وإلى جانب مشاركة الفنانين الإقليميين والعالميين، تُبرز أمسيات «ليالي الفن» أعمالاً لمجموعة من المواهب الإماراتية، من بينهم فايزة محمد حسن، فارس الكعبي، هدى الريس، نورا العلي، سلامة المزروعي، والدكتورة سعاد الشامسي. كما تشارك صالات عرض فنية مقيمة، من أبرزها معرض بيروتين الذي يعرض عملًا للفنان دانيال أرشام، ومعرض أوبرا الذي يقدّم أعمالًا للفنان دانيال هورد.