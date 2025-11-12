معالم أبوظبي الساحرة في Now You See Me: Now You Don't

أبوظبي (الاتحاد)

بينما يترقّب عشاق السينما حول العالم العرض العالمي للجزء الثالث من سلسلة الفيلم الشهيرة Now You See Me: Now You Don't، المقرر انطلاقه في 14 نوفمبر في صالات السينما المحلية والعالمية، يتمكن الجمهور الآن من مشاهدة فيديو ترويجي حصري يكشف كواليس تصوير المشاهد المليئة بالحماس والتشويق في أبوظبي.ويُعد هذا الفيديو رحلة بصرية سينمائية آسرة، إذ يقدم منظوراً جديداً يسلط الضوء على حيوية المدينة وجمال مواقعها، والتي ستبهر الجمهور على شاشات السينما حول العالم. وتنتقل أحداث الفيلم إلى أبوظبي عبر لقطات جوية بانورامية مذهلة تكشف عن روعة جزيرتي ياس والسعديات، قبل أن تأخذ المشاهدين في مطاردة سيارات بين المنحنيات الأيقونية لــ «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«كلايم جزيرة ياس، أبوظبي»، لتنطلق بعدها الأحداث في شوارع العاصمة الإماراتية الواسعة في مشهد مفعم بالحماس والتشويق.

وتتواصل أحداث الفيلم وسط أجواء حافلة بالفخامة في حديقة «بالم جاردن» ضمن فندق «دبليو أبوظبي - جزيرة ياس»، الممتد بشكل مذهل على طول حلبة مرسى ياس. وهناك، تُضفي الواجهة البحرية الخلابة لمرسى ياس، المتلألئة بيخوتها الفاخرة، لمسة من البهاء والرقي على المشهد الاحتفالي. وتبلغ الأحداث ذروتها في مشهد ختامي مذهل داخل «متحف اللوفر أبوظبي»، هذا المعلم الثقافي الأخّاذ الذي تتقاطع فيه حدود الخيال بالفنون في تجربة لا تنسى.

وإلى جانب عرض أبرز المواقع السينمائية في أبوظبي، يعبّر أبطال العمل وطاقم التصوير عن إعجابهم بالمشاهد الخلابة التي تزخر بها العاصمة الإماراتية. إذ تشكّل هذه اللقطات دليلاً حياً على جاذبية أبوظبي السينمائية والسياحية، كوجهة تلتقي فيها الثقافة والجمال والأصالة بأبهى صورة وعلى أوسع نطاق.

ويضم الفيديو أيضاً تعليقات حصرية من المخرج روبن فليشر، وأعضاء فريق التمثيل بما في ذلك جيسي آيزنبرغ، ديف فرانكو، إيسلا فيشر، روزاموند بايك، دومينيك سيسا، أريانا جرينبلات، وجستس سميث، بالإضافة إلى المنتجين ورؤساء الأقسام، الذين يعكسون تجاربهم أثناء تصوير الفيلم في أبوظبي.

يعتبر تصوير Now You See Me: Now You Don't في أبوظبي ثمرة التعاون بين «ميرال ديستينيشنز»، «هيئة الإعلام الإبداعي»، «لجنة أبوظبي للأفلام»، ومجموعة «ليونز جيت»، حيث وفروا بيئة إنتاج مكّنت فريق العمل من الاستفادة الكاملة من البنية التحتية المتقدمة، والمرافق الحديثة، والمواهب المحلية لنجاح هذا الفيلم الضخم.وقال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال ديستينيشنز»: نفخر بهذا التعاون لإنتاج فيلم بهذا الحجم، في دلالة على شراكاتنا الوثيقة وجاذبية وجهاتنا لإنتاج أضخم الأفلام السينمائية. ولاشك أن العمل مع «ليونزجيت»، والكشف عن الوجهات والمعالم والمغامرات المميزة في جزيرتي ياس السعديات ضمن أحداث الفيلم، هو إنجاز لافت بكل المقاييس، ويؤكد قدرة معالمنا ووجهاتنا الجذابة وتجاربنا الفريدة على تقديم مواقع استثنائية لأفضل الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، الأمر الذي يدعو فريق عملنا للشعور بفخر عميق لنجاحنا بتعزيز حضور وجهات أبوظبي الجذابة من بوابة السينما.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة»: نحتفل اليوم بنجاح عمل سينمائي عالمي جديد من أبرز إنتاجات هوليوود في أبوظبي، والذي يعكس ثمرة التعاون المثمر والجهود المشتركة مع شركائنا المحليين، وفي مقدمتهم «ميرال ديستنيشنز». ويقدّم هذا الفيديو للمشاهدين فرصة فريدة للتعرّف عن قرب على كيفية ازدهار الإنتاجات العالمية في إمارتنا، مستفيدة من منظومتنا المتكاملة التي تضم كوادر محلية ماهرة، ومرافق عالمية المستوى، وتنوعاً واسعاً في مواقع التصوير، إلى جانب الحوافز المالية القيّمة التي تقدّمها «لجنة أبوظبي للأفلام». وأضاف: لاشك أن التعاون، والخبرة الواسعة، والبنية التحتية الراسخة للإنتاج السينمائي هي عوامل تضمن مجتمعة تصدر أبوظبي للوجهات العالمية الأكثر استقطاباً للاهتمام لصنّاع الأفلام حول العالم.

وقال مات ليونيتي، الرئيس الميداني للعمليات الإنتاجية في مجموعة «ليونز جيت»: وفرت أبوظبي أجواءً ومرافق متكاملة هي الأفضل من نوعها لتصوير هذا العمل السينمائي. فقد دعمت كوادر العمل والمواهب المحلية والمواقع السينمائية المتنوعة في الإمارة تميز هذا الفيلم، لا سيما أن أفلام Now You See تشتهر على الدوام بتقديم مشاهد من وجهات ساحرة تأسر الجماهير، لذلك وقع اختيارنا على أبوظبي نظراً لما توفره من وجهات متنوعة تنسجم مع نهجنا السينمائي لسلسلة هذه الأفلام.

وقال سمير الجابري، «رئيس لجنة أبوظبي للأفلام»: يكشف فيديو ما خلف الكواليس عن التنوع المذهل لمواقع التصوير السينمائية في أبوظبي، ومدى سلاسة عملية الإنتاج التي حظيت بها «ليونز جيت»، بما يرسخ مكانة أبوظبي، وجهة مفضلة لعشاق المغامرة ولتصوير أضخم الإنتاجات السينمائية العالمية. وقد شكلّت عملية إنتاج الفيلم نجاحاً كبيراً بفضل التعاون الوثيق مع شريكنا «ميرال ديستينيشنز»، وشركة خدمات الإنتاج المحلية «إيبك فيلمز»، وجميع الجهات الحكومية التي دعمت هذا المشروع.

يضم الفيلم لقطات من وجهات مميزة تمنح مشاهد خلابة ووجهات جديدة للمسافرين لاستكشاف الحماس والتشويق بأنفسهم، وزيارة المواقع التي قدّم فيها نجومهم المفضلون أفضل أداء سينمائي.

ومع استمرار العاصمة أبوظبي باستقطاب أشهر صناع الأفلام حول العالم، يأتي تصوير فيلم Now You See Me: Now You Don't ليكتب نجاحاً آخر يرسخ مكانة أبوظبي، مركزاً عالمياً لأشهر الأعمال السينمائية والتلفزيونية.