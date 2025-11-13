ناشرون: «الشارقة للكتاب» منبر للثقافة العربية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكد ناشرون أن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي، بما يمثله من منصة عالمية للاحتفاء بالمعرفة، وترسيخ حضور الكتاب العربي في المشهد الثقافي الدولي، مشيرين إلى أن الشارقة قدمت نموذجاً رائداً في تحويل الثقافة إلى مشروع وطني وإنساني مستدام، وأن المعرض «سيظل منصة للمعرفة وجسراً للتواصل الإنساني، يربط العقول ويصون هوية الكتاب العربي للأجيال القادمة».

وقال الناقد والإعلامي أمجد ياسين، ممثل دار أهوار للنشر والتوزيع، إن المعرض يمثل تجربة حضارية متكاملة تجمع الفكر والإبداع، مضيفاً أن التميز في التنظيم والرؤية الثقافية للشارقة يجعلان هذا الحدث يتجاوز فكرة البيع والشراء إلى بناء الوعي ونشر ثقافة القراءة.

وأوضح أن المشاركة العراقية المتواصلة تعكس حرص الناشرين على إيصال صوت الثقافة العراقية إلى جمهور عربي واسع، في بيئة تحتفي بالكتاب وتكرّم المبدعين.

من جانبه، قال أمير علي، مدير المعارض في اتحاد الأدباء العراقيين وممثل دار اتحاد الأدباء، أن المعرض أعاد الاعتبار للثقافة العربية، مؤكداً أن الشارقة استطاعت أن تبرهن أن الاستثمار في الثقافة ليس ترفاً، بل هو أساس لبناء المجتمعات. وأضاف أن اللقاءات التي يجريها الناشرون العرب خلال المعرض تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المؤسسات الثقافية العربية، وتعزز من مكانة الكتاب كوسيلة للتقارب والتفاهم.

وأكد بشار الراضي، ممثل دار الكتب العلمية العراقية، أن المعرض فتح الباب أمام الناشرين العرب للوصول إلى جمهور عالمي، مشيراً إلى أن التسهيلات التي توفّرها هيئة الشارقة للكتاب تعكس وعياً رسمياً حقيقياً بأهمية دعم النشر والقراءة. وأوضح أن الكتاب العربي يجد في الشارقة بيئة تحترم الإبداع وتمنح المؤلفين والناشرين مساحة للانتشار والتفاعل.

وفي الاتجاه ذاته، قال الشاعر ومدير دار مصابيح لكتب الطفل، قاسم سعودي، إن المعرض يولي اهتماماً استثنائياً بثقافة الطفل، عبر فعاليات وأنشطة تنمّي حب القراءة وتغرس القيم المعرفية منذ الصغر. وأضاف أن ما تقدمه الشارقة للطفل القارئ اليوم هو استثمار في المستقبل، لأن بناء جيل قارئ يعني بناء مجتمع واعٍ ومبدع.

وأضاف أن معرض الشارقة الدولي للكتاب لم يعد مجرد فعالية سنوية، بل أصبح مشروعاً ثقافياً متكاملاً يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في جعل الكتاب محوراً للحياة الفكرية العربية. ومن خلال دعمه المستمر للناشرين، وتنظيمه للندوات الفكرية والبرامج التعليمية، حيث يسهم المعرض في إعادة إحياء دور القراءة في تشكيل الوعي العربي، وإبراز الوجه الحضاري للثقافة العربية في العالم.