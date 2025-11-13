الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كتاب وإعلاميون يحذرون من هيمنة وسائل التواصل على الوعي الثقافي

كتاب وإعلاميون يحذرون من هيمنة وسائل التواصل على الوعي الثقافي
13 نوفمبر 2025 23:37

الشارقة (الاتحاد)
ناقش عدد من المفكرين والكتاب العرب أثر وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد الثقافي العربي، محذرين من انزلاق الثقافة إلى هامش الترفيه والسرعة وفقدان العمق.
جاءت الجلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان «المثقف على الشاشة: تحولات الإعلام الثقافي العربي» تحدث خلالها الكاتب والإعلامي محمد رضا نصر الله، والكاتب والناقد المسرحي عبيدو باشا، والكاتبة والإعلامية أنفال الدويسان، والروائية كريمة أحداد، وأدارها الدكتور أحمد عبد الحليم فرج الله.
استعاد محمد رضا نصر الله، ذكرياته مع كبار الأدباء المصريين، قائلاً: «التقيت توفيق الحكيم فجمعني في اليوم التالي بنجيب محفوظ. ومنذ تلك اللحظة، أدركت معنى الجدية في الكتابة، فقد كانت سبابة محفوظ محفورة من أثر القلم». وأكد أن الجيل الحالي «أصبح أسيراً لما يجري في الغرب، يستهلك ثقافته دون وعي أو نقد».
من جانبه، رأى عبيدو باشا أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم تأثيرها السلبي لا تلغي الثقافة، لكنها «تختزلها في أحكام رقمية سطحية»، مضيفاً: «لم تعد القنوات تصنع النجم الثقافي، بل تبحث عن نجم جاهز الظهور». وأشار إلى أن تدفق المعلومات أفقد الناس القدرة على الملاحظة والتأمل، متسائلاً بحدة: «هل أصبح المثقف العربي يتجنب قول الحقيقة؟».
أما الإعلامية أنفال الدويسان، فدعت إلى إعادة التوازن بين الترفيه والتثقيف في الإعلام العربي، مؤكدة أن التسلية «جزء من وظائف الإعلام، لكنها ليست غايته». وأضافت أن المبدع الحقيقي «يجب أن يقدّم قصصاً ذات قيمة اجتماعية بأسلوب جذاب»، لافتةً إلى أن المحتوى العربي في المنصات الرقمية «يفتقر إلى العمق، ويغلب عليه التكرار والتفاهة».
وفي مداخلة مغايرة، أكدت الروائية كريمة أحداد أن وسائل التواصل، رغم فوضاها، «أتاحت للأدب الوصول إلى جمهور أوسع»، لكنها حذّرت من طغيان السرعة والسطحية على المشهد الأدبي، قائلة: «الأدب يحتاج إلى بطء وتأمل، والمنصات الرقمية منحت فيالق من غير المختصين صوتاً يصنع الفوضى».
واستشهدت بتجربتها مع روايتها بنات الصبار، التي شهدت تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية أضاء لها زوايا جديدة في عملها.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد لقاء «بودكاست أسمار» الأدبي
الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026
الكتاب
إعلاميون عرب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
آخر الأخبار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
علوم الدار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
اليوم 13:20
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©