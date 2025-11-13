الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«اتجاهات» محمد كاظم.. رمزية فنية للتعايش والتسامح

«اتجاهات» محمد كاظم.. رمزية فنية للتعايش والتسامح
13 نوفمبر 2025 23:41

فاطمة عطفة (أبوظبي)
يقدّم الفنان الإماراتي الرائد محمد كاظم منحوتة ضخمة تضفي شكلاً ثلاثي الأبعاد على الأرقام التي تشكل إحداثيات نظام (GPS) لتحديد الموقع العالمي لدول مختلفة حول العالم.
يرتفع هذا الهيكل مخروطي الشكل، وقد نُقش سطحه المعدني بالليزر بإحداثيات تمثل مدناً وسكاناً لمجتمعات متنوعة تلتقي في مكان واحد هو مدينة المعارض. وبذلك، يصبح هذا العمل رمزاً مهماً للتعايش والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع فقدان الإحداثيات لوظيفتها الأصلية، وتجردها من خصوصيتها الجغرافية، تتحوّل إلى سلسلة من الأرقام التي تختلط وتندمج وتتراص في محاولة لدمج المسافات، وطمس الحدود، وتقريب الأماكن.

يعكس هذا العمل الأصول المتباعدة لسكان المدينة، فيدعو السكان والزوار للبحث عن إحداثيات مسقط رأسهم، ليجدوها متشابكة مع إحداثيات أخرى في مصفوفة مختصرة بأرقام وحروف.
وهذا التركيب الفني يمثل مرشداً ونقطة تأمل، ويستحضر فيه بشكل عابر الانسياب الدائم لحركة البشر. أما سطحه العاكس فينزاح مع تغير ضوء الشمس والقمر، بينما تعزّز الإضاءة الداخلية ليلاً عمق الأرقام المجوفة ودقتها.
يشار إلى أن «اتجاهات» (مدينة المعارض)، كتركيب فني خاص بهذا الموقع، يرسم خرائط للناس والطبيعة والجغرافيا من خلال لغة الفنان الرائد محمد كاظم البصرية المميزة، حيث يمزج بسلاسة الفن مع مبادئ الملاحة.

محمد كاظم
منحوتة
عمل فني
