المهرجانات.. محطات مضيئة لصون التراث

سعد عبد الراضي (أبوظبي)



شكّل عام 2025 حصاداً استثنائياً للمشهد الثقافي والترفيهي في الدولة، حيث تلاقت الرؤية الوطنية مع تنوّع الفعاليات الكبرى لتقدّم موسماً غنياً بالمهرجانات والمعارض والملتقيات التي عكست حيوية الثقافة الإماراتية واتساع آفاقها. وعلى امتداد العام، برزت عشرات الفعاليات في الثقافة والفن والتراث والترفيه، نستعرض من بينها 12 فعالية ومهرجاناً رئيساً، بوصفها محطات مضيئة جمعت بين صون التراث والاحتفاء بالهوية، والانفتاح على الإبداع المعاصر والصناعات الثقافية، مؤكدةً مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والترفيه. وقد تحوّلت هذه الفعاليات إلى منصات تفاعلية نابضة بالحياة، أسهمت في تعزيز الحراك المجتمعي، ودعم المبدعين، وترسيخ الثقافة أسلوبَ حياة في مشروع وطني مستدام يخاطب الإنسان ويصنع المستقبل.





01- مهرجان «الشيخ زايد»

«مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، انطلق في 1 نوفمبر 2025 ويستمر حتى مارس 2026، مقدّماً أكثر من 4000 فعالية و750 عرضاً تشمل: العروض التراثية، الموسيقى الحية، عروض الدرون، الألعاب النارية، وقرى ثقافية تمثّل أكثر من 22 دولة، ما يجعله منصة عالمية للاحتفاء بالتراث الإماراتي والتنوع الثقافي.





02- مهرجان أم الإمارات

انطلق «مهرجان أم الإمارات» بنسخته التاسعة في منطقتَي الظفرة والعين من 28 نوفمبر 2 ديسمبر، ووصل إلى أبوظبي في 10 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 4 يناير 2026، محتفياً بالقيم الإنسانية والعائلة من خلال ألعاب ترفيهية، عروض فنية، مطاعم عالمية وتجارب تفاعلية مبتكرة تحت شعار «فوق الخيال».





03- «الحصن»

«مهرجان الحصن» في أبوظبي انطلق من 25 يناير - 9 فبراير 2025 في موقع قصر الحصن التاريخي، وهو احتفال حيّ بالتراث الإماراتي، وقدّم تجارب تفاعلية، وعروضاً موسيقية، وورش عمل وحرفاً تقليدية تمكّن الزوار من استكشاف تاريخ المجتمع الإماراتي وتقاليده.





04- التراث البحري

أضاء «مهرجان التراث البحري» في نسخته الرابعة من 14 - 23 نوفمبر 2025 في كورنيش أبوظبي، على ثقافة المجتمع البحري الإماراتي من خلال عروض حيّة، حرف تقليدية، وبرامج تعليمية تستعيد دور البحر في تشكيل الحياة والتراث الإماراتي.





05- مهرجان الحِرف والصناعات اليدوية

يمثِّل «مهرجان الحِرف والصناعات التقليدية» في العين منصة حيّة للحرفيين المحليين، حيث احتفى من 1 20 نوفمبر 2025 بتراث الحِرف اليدوية الإماراتية عبر عروض مباشرة، ورش عمل، وتجارب تفاعلية تربط بين الأجيال وتسلّط الضوء على مهارات الصنعة التقليدية.





06- ليوا الدولي

ينظَّم «مهرجان ليوا الدولي» في منطقة الظفرة، وقد انطلق في 12 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 3 يناير 2026، حيث يقدِّم باقة واسعة من الفعاليات تجمع بين الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، بما في ذلك الرياضات الصحراوية، العروض الحية، العائلات، وتجارب تناول الطعام التي تعكس روح الضيافة والتراث الصحراوي الإماراتي.





07- أبوظبي الدولي للكتاب

في دورته الرابعة والثلاثين، جمع «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، من 26 أبريل 5 مايو 2025، أكثر من 1400 جهة عارضة من 96 دولة، وأكثر من 2000 فعالية شملت الرواية، الشعر، الترجمة، المسرح والموسيقى، مع احتفاء دولي وشخصيات بارزة في عالم الثقافة.





08- الشارقة للكتاب

قدّم «معرض الشارقة الدولي للكتاب» موسماً ناجحاً من 5 إلى 16 نوفمبر 2025، ويُعد واحداً من أكبر معارض الكتاب في العالم العربي، حيث يجتمع آلاف الناشرين والكتاب من مختلف الدول سنوياً لعرض الكتب وتنظيم الندوات والأنشطة الثقافية التي تدعم القراءة والمعرفة في المجتمع.





09- مهرجان العين للكتاب

نجح «مهرجان العين للكتاب» من 24 إلى 30 نوفمبر 2025 في تقديم موسم لافت، حيث عُرض فيه أكثر من 100 ألف كتاب وشاركت فيه 220 دار نشر محلية، وقدّم فعاليات متنوعة في 9 مواقع بمدينة العين. ويشكِّل المهرجان منصة محلية للأدب والقراءة في مدينة العين، حيث يعرض كتباً متنوعة ويستضيف ملتقيات ثقافية وجلسات حوارية لتشجيع القراءة والتبادل الفكري ضمن المجتمع الإماراتي.