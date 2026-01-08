الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أعمال فنية تحتفي بإرث محمود درويش في «بيت الحكمة»

معرض لاعب النرد (من المصدر)
9 يناير 2026 01:12

الشارقة (الاتحاد)

في لمحة تضيء على الوجه العاطفي والإنساني للشاعر محمود درويش، يقدم «بيت الحكمة» في الشارقة، مشهداً بصرياً يقف فيه الفن إلى جوار الذاكرة، من خلال معرض «لاعب النرد: محمود درويش»، الذي يستمر حتى مارس 2026 في مساحة الخوارزمي للمعارض ببيت الحكمة. ينقسم المعرض إلى ستة أقسام تعكس ستة وجوه تبرز «الابن»، الذي اقتُلع من قرية البِرْوَة وحملها في أشعاره، و«الشاعر» الذي جعل من اللغة وطناً، و«المنفيّ» الذي حول الغياب إلى وطنٍ يسكن القلب، والعاشقُ الذي مر به الحب عابراً ولم يمهله ليستقر، و«المقاوم» الذي نسج من القصيدةِ موقفاً، ومن الكلمة سبيلاً للمقاومة، و«الغائب الحاضر» الذي ظل صوته أكثر حضوراً بعد الرحيل.

محمود درويش
الإمارات
الشارقة
بيت الحكمة
أعمال فنية
الأعمال الفنية
