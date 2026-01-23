السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"تيك توك" بملكية أميركية بعد صفقة تاريخية

"تيك توك" بملكية أميركية بعد صفقة تاريخية
23 يناير 2026 09:06

أبرمت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك، الخميس، بشكل نهائي صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أميركيون الأغلبية فيها لتجنب فرض حظر ​في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي ‌الشهير الذي يستخدمه أكثر من 200 ​مليون أميركي.

وتمثل الصفقة إنجازاً مهماً ⁠لتطبيق ‌مقاطع الفيديو القصيرة، وأوضحت بايت دانس أن شركة (تيك توك يو.​إس.دي.إس جوينت فينشر إل.إل.سي) ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأميركيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.

وتنص اتفاقية ​الصفقة على أن ‍المستثمرين الأميركيين والعالميين سيمتلكون حصة 80.1 بالمئة في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 19.‍9 بالمئة.

المصدر: وكالات
تيك توك
