"تيك توك" بملكية أميركية بعد صفقة تاريخية

أبرمت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك، الخميس، بشكل نهائي صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أميركيون الأغلبية فيها لتجنب فرض حظر ​في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي ‌الشهير الذي يستخدمه أكثر من 200 ​مليون أميركي.



وتمثل الصفقة إنجازاً مهماً ⁠لتطبيق ‌مقاطع الفيديو القصيرة، وأوضحت بايت دانس أن شركة (تيك توك يو.​إس.دي.إس جوينت فينشر إل.إل.سي) ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأميركيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.



وتنص اتفاقية ​الصفقة على أن ‍المستثمرين الأميركيين والعالميين سيمتلكون حصة 80.1 بالمئة في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 19.‍9 بالمئة.



