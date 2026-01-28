الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"تيك توك" تنهي دعوى "إدمان الأطفال" بتسوية عاجلة قبيل المحاكمة

"تيك توك" تنهي دعوى "إدمان الأطفال" بتسوية عاجلة قبيل المحاكمة
28 يناير 2026 08:49

توصلت شركة "تيك توك" إلى تسوية لإنهاء دعوى قضائية تتهمها عمدا بإدمان الأطفال والتسبب في إيذائهم، وذلك قبيل انطلاق جلسات المحاكمة في لوس أنجلوس، بحسب ما أكد محامو الادعاء لوكالة "أسوشيتد برس".

أمم أفريقيا 2025.. مكاسب ثقافية واجتماعية تجاوزت المستطيل الأخضر
مساعٍ أممية لإعادة أطفال غزة لمدارسهم

وفي حين لم يتم الكشف عن البنود المالية للتسوية، ولم تعلق الشركة فوريا على النبأ، فإن هذه القضية تأتي ضمن سياق قانوني أوسع يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى؛ إذ لا تزال شركتا "ميتا" (عبر منصة إنستجرام) و"جوجل" (عبر منصة يوتيوب) تواجهان اتهامات مشابهة، فيما كانت شركة "سناب" قد بادرت الأسبوع الماضي بتسوية قضيتها مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.

المصدر: وام
تيك توك
الأطفال
سناب شات
