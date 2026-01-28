"تيك توك" تنهي دعوى "إدمان الأطفال" بتسوية عاجلة قبيل المحاكمة

توصلت شركة "تيك توك" إلى تسوية لإنهاء دعوى قضائية تتهمها عمدا بإدمان الأطفال والتسبب في إيذائهم، وذلك قبيل انطلاق جلسات المحاكمة في لوس أنجلوس، بحسب ما أكد محامو الادعاء لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي حين لم يتم الكشف عن البنود المالية للتسوية، ولم تعلق الشركة فوريا على النبأ، فإن هذه القضية تأتي ضمن سياق قانوني أوسع يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى؛ إذ لا تزال شركتا "ميتا" (عبر منصة إنستجرام) و"جوجل" (عبر منصة يوتيوب) تواجهان اتهامات مشابهة، فيما كانت شركة "سناب" قد بادرت الأسبوع الماضي بتسوية قضيتها مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.