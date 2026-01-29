سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق «إكسبوجر»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة، ويستمر حتى 4 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً من أكثر من 60 دولة، تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري».

واستُهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض بصري قدّم قراءة مكثفة لجوهر مهرجان «إكسبوجر»، مؤكداً أن الصورة ليست مجرد ممارسة فنية، بل وسيلة لفهم العالم والتفاعل معه، وقد عكست المشاهد المعروضة قدرة الصورة على مساءلة الواقع، وإعادة تشكيل الوعي، واستحضار البُعد الإنساني للقضايا التي تطرحها، بوصفها أداة تفكير وتأثير، لا مجرد نتاج بصري منفصل عن سياقه الثقافي والمجتمعي.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أولى جلسات اليوم الأول من المهرجان، والتي افتُتحت بجلسة عنوانها «قصص بصرية تغيّر كل شيء»، تحدّث فيها سانفورد آر كليمان، وأدارها كريس فايد، في نقاش تناول التحولات التي يشهدها السرد البصري ودوره المتنامي في تشكيل الوعي المعاصر.

كما شهد سموه جلسة بعنوان «حوار بصري: قصص إنسانية من منظور الفن الحديث والتصوير الفوتوغرافي المعاصر»، جرى خلالها حوار بين الشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والمصور العالمي محمد محيسن، حيث تناولت الجلسة تقاطعات الفن والتصوير الفوتوغرافي في توثيق التجارب الإنسانية.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أروقة المهرجان، واطلع على جناح «أثينا» ضيف شرف المهرجان، وما يضمه من لوحات ومعارض فنية تعكس الإرث البصري والثقافي اليوناني، وتسهم في إثراء الحوار الفني والحضاري بين الشارقة وأثينا.

وعرج سموه على مؤسسة «القلب الكبير» التي قدمت لسموه كتاباً من إصداراتها يوثق بالصور عدداً من المحطات الإنسانية التي شارك فيها سموه خلال الزيارات الخيرية للمؤسسة في آسيا وأفريقيا، واطلع سموه على جناح «ناشئة الشارقة» الذي يشارك بمعرض «تجربة من إبداع الشارقة» ويشتمل على صور وفيديوهات إبداعية لعدد من موقع الإمارة. كما زار سموه عدداً من المعارض وشاهد الأعمال المشاركة، واستمع سموه إلى شروحات قدمها مصورون وصنّاع أفلام وفنانون بصريون حول تجاربهم ومشاريعهم المعروضة.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في معرض أصداء الشارقة، وشاهد التجارب الحسية التي تُعبر عن قيم الإمارة، حيث تتناول الطبيعة والثقافة والتراث.



مليون درهم

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس، توقيع عقد رعاية بين المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» وبنك الاستثمار، وتبلغ قيمة الشراكة مليون درهم يخصص منها 500 ألف درهم لرعاية المهرجان، و500 ألف درهم لشراء صور العارضين، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، في منطقة الجادة.