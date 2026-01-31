«إكسبوجر 2026».. يستقطب كبار صناع الصورة في العالم

الشارقة (الاتحاد)



رسخت المعارض التجارية حضورها في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2026» كإحدى المحطات الأكثر جذباً للمهنيين والمهتمين بصناعة الصورة عبر مساحة تجمع العلامات العالمية ووكلاء التوزيع ومزوّدي الحلول التقنية تحت سقف واحد.

وشهدت المعارض حراكاً مهنياً واضحاً بين العارضين والزوار والشركاء، من خلال عروض المنتجات الحيّة وتجارب الاستخدام، وورش العمل واللقاءات المباشرة التي تستهدف المصورين وصنّاع المحتوى والشركات العاملة في قطاعات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والبودكاست.

وتعكس أجواء المعارض التجارية في المهرجان نموذجاً عملياً لمنصة أعمال متخصصة تُسهّل المقارنة بين التقنيات الحديثة، وتدعم قرارات الشراء والتجهيز، وتفتح مسارات تعاون بين المختصين والجهات المورّدة والخدمات المساندة، إلى جانب الحضور المباشر للخبراء داخل الأجنحة للشرح، وتقديم الاستشارات الفنية.

ومن بين الأجنحة البارزة، قدّمت «فوجي فيلم» مشاركة تركّز على تجربة المنتجات والتفاعل مع المستخدمين، حيث أشارت فيديا مديرة الفعاليات في فوجي فيلم إلى أن جناح الشركة في «اكسبوجر 2026» يجمع بين عرض أحدث الكاميرات، وتوفير مساحة للتجربة قبل الشراء إلى جانب خدمات ميدانية للزوار.

من ناحية أخرى، شهد المهرجان جلسات نقاش جماعية تفاعلية تمتد كل جلسة منها لمدة 40 دقيقة، بأسلوب الطاولة المستديرة، جمعت طلاب التصوير والممارسين مع مصورين وصنّاع أفلام ذوي خبرة دولية، وتناولت الجلسات موضوعات متنوعة تشمل العمليات الإبداعية، واتجاهات الصناعة، وأخلاقيات التصوير، وتقنيات السرد، وما بعد الإنتاج، إلى جانب المسارات المهنية الشخصية.

ومن بين هذه الجلسات، قدّم المصور شعيب خطاب جلسة بعنوان «الإنسان داخل الإطار: كيف تُبعث العمارة بالحياة»، ناقش خلالها مع مجموعة من الطلبة أثر وجود العنصر البشري - أو غيابه - في الصورة المعمارية، وكيف يغيّر ذلك من دلالات التكوين البصري والإحساس بالمقياس والعمق، وشارك في النقاش حضور من خلفيات مهنية متنوعة، من بينهم مهندسون معماريون، وهواة تصوير، وممارسون من مجالات أخرى.