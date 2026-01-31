الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«إكسبوجر 2026».. يستقطب كبار صناع الصورة في العالم

جانب من الحلقات النقاشية في «إكسبوجر 2026» (من المصدر)
1 فبراير 2026 02:45

الشارقة (الاتحاد)

رسخت المعارض التجارية حضورها في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2026» كإحدى المحطات الأكثر جذباً للمهنيين والمهتمين بصناعة الصورة عبر مساحة تجمع العلامات العالمية ووكلاء التوزيع ومزوّدي الحلول التقنية تحت سقف واحد.
وشهدت المعارض حراكاً مهنياً واضحاً بين العارضين والزوار والشركاء، من خلال عروض المنتجات الحيّة وتجارب الاستخدام، وورش العمل واللقاءات المباشرة التي تستهدف المصورين وصنّاع المحتوى والشركات العاملة في قطاعات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والبودكاست.
وتعكس أجواء المعارض التجارية في المهرجان نموذجاً عملياً لمنصة أعمال متخصصة تُسهّل المقارنة بين التقنيات الحديثة، وتدعم قرارات الشراء والتجهيز، وتفتح مسارات تعاون بين المختصين والجهات المورّدة والخدمات المساندة، إلى جانب الحضور المباشر للخبراء داخل الأجنحة للشرح، وتقديم الاستشارات الفنية.
ومن بين الأجنحة البارزة، قدّمت «فوجي فيلم» مشاركة تركّز على تجربة المنتجات والتفاعل مع المستخدمين، حيث أشارت فيديا مديرة الفعاليات في فوجي فيلم إلى أن جناح الشركة في «اكسبوجر 2026» يجمع بين عرض أحدث الكاميرات، وتوفير مساحة للتجربة قبل الشراء إلى جانب خدمات ميدانية للزوار.
من ناحية أخرى، شهد المهرجان جلسات نقاش جماعية تفاعلية تمتد كل جلسة منها لمدة 40 دقيقة، بأسلوب الطاولة المستديرة، جمعت طلاب التصوير والممارسين مع مصورين وصنّاع أفلام ذوي خبرة دولية، وتناولت الجلسات موضوعات متنوعة تشمل العمليات الإبداعية، واتجاهات الصناعة، وأخلاقيات التصوير، وتقنيات السرد، وما بعد الإنتاج، إلى جانب المسارات المهنية الشخصية.
ومن بين هذه الجلسات، قدّم المصور شعيب خطاب جلسة بعنوان «الإنسان داخل الإطار: كيف تُبعث العمارة بالحياة»، ناقش خلالها مع مجموعة من الطلبة أثر وجود العنصر البشري - أو غيابه - في الصورة المعمارية، وكيف يغيّر ذلك من دلالات التكوين البصري والإحساس بالمقياس والعمق، وشارك في النقاش حضور من خلفيات مهنية متنوعة، من بينهم مهندسون معماريون، وهواة تصوير، وممارسون من مجالات أخرى.

أخبار ذات صلة
المعارض التجارية في «إكسبوجر 2026».. تفاعل مهني مع كبار صنّاع الصورة في العالم
«الفيلم» مع أفضل تجارب التصوير في «إكسبوجر 2026»
إكسبوجر
المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي
التصوير الفوتوغرافي
البودكاست
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©