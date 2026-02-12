الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ختام مهرجان نواكشوط للشعر العربي

ختام مهرجان نواكشوط للشعر العربي
13 فبراير 2026 02:03

نواكشوط (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يوجه بإيجاد حلول سريعة للحالات الإنسانية من الموظفين
سلطان بن أحمد: توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الإعلام

أسدل مهرجان نواكشوط للشعر العربي، مساء أول أمس، الستار على فعاليات الدورة الحادية عشرة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 3 أيام، بمشاركة شعراء ومثقفين ونقّاد موريتانيين وأفارقة من السنغال ومالي وغامبيا.
حضر حفل الختام، الذي أقيم في بيت شعر نواكشوط، عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ود. عبد الله السيد، مدير البيت.
وشهد اليوم الختامي من المهرجان ندوة نقدية تحت عنوان «إشكالات المبنى والمعنى في القصيدة الموريتانية الحديثة»، ناقشت أبرز التحولات التي طالت البنية الإيقاعية واللغة الشعرية والصورة الفنية، وما رافقها من انفتاح على أسئلة الذات والهوية.
وأكد شعراء مشاركون في مهرجان نواكشوط للشعر العربي، أن الشارقة تمثل نموذجاً رائداً في دعم ورعاية الثقافة، مشيدين بدور دائرة الثقافة في الشارقة وما تقدمه من فعاليات تعزز الحراك الأدبي. وأشاروا إلى الدور البارز الذي يقوم به بيت الشعر في نواكشوط، معربين عن تقديرهم لما يقدمه من منصة متجددة للقصيدة والمبدعين.

مهرجان نواكشوط للشعر العربي
نواكشوط
موريتانيا
دائرة الثقافة في الشارقة
الشارقة
عبدالله العويس
محمد القصير
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©