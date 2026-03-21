الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«المرأوية» يحتفي بجوهر المرأة في فضاء تشكيلي

جانب من المشاركات في المعرض
22 مارس 2026 02:15

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يواصل الفن التشكيلي العربي تسجيل حضور المرأة بوصفه خطاباً إبداعياً يعكس رؤيتها، حيث تدخل الفنانة الخليجية والعربية هذا المجال وهي تحمل مشروعها الخاص، كما تفعل في الشعر والسرد والفنون الأخرى، مقدمةً عبر أعمالها بصمة خاصة ومضامين فكرية وإنسانية متجدّدة.
وفي هذا السياق، يحتضن مركز أسوار للفنون في الشارقة معرضاً جماعياً بعنوان «المرأوية»، يجمع أعمال ثماني فنانات من الإمارات والعالم العربي، في تجربة بصرية تستمر حتى الرابع من أبريل، تعكس تنوُّع الرؤى والأساليب ضمن إطار مشترك يحتفي بجوهر المرأة وإبداعها.
أوضح سالم الجنيبي، مؤسّس مركز أسوار للفنون، أن هذه التظاهرة جاءت لتعزيز حضور المرأة في المشهد التشكيلي، وإبراز تقاطع الأفكار بين الفنانات المشاركات، بما يعكس وعياً ثقافياً يتجلّى في تعدّد التجارب واختلاف تجلياتها الفنية.
وأكدت الدكتورة نهى فران، مؤسسة المركز ومقيّمة المعرض، أن الأعمال المعروضة تشكّل امتداداً لذاكرة وثقافة كل فنانة، حيث حضرت قضايا المرأة في اللوحات عبر تنوع بصري وجمالي متوازن، يتيح مساحة واسعة للتأويل، ويعكس مفاهيم اجتماعية وفنية متعدّدة. ويضم المعرض أعمال الفنانات: الدكتورة نجاح مكي، دينا مطر، منى الخاجة، سلمى المري، الدكتورة كريمة الشوملي، ماجدة نصرالدين، الدكتورة دلال الصماري، وبانا سفر.
ويأتي اختيار عنوان «المرأوية» دالاً على الاشتغال على جوهر المرأة وهويتها، كما يتزامن المعرض مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، في تأكيد على القيمة الإبداعية للفنانات، خاصة في الفن التشكيلي الذي يشكّل مساحة خصبة لطرح القضايا الذاتية والإنسانية من خلال لغة بصرية ثرية.

أخبار ذات صلة
الفنون التشكيلية
الثقافة
الشارقة
الفنون
الفن التشكيلي
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©