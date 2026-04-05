«عشبة ومطر» حكايات الجذور والتحولات

فاطمة عطفة (أبوظبي)



تتمحور رواية «عشبة ومطر» للأديبة الإماراتية وداد خليفة حول ثنائية الأم وابنها، معتمدة على تقنية تعدد الرواة، حيث يتناوب «مطر» و«عشبة» و«تريزا» على سرد فصول الرواية الـ 31. تبرز الرواية - الصادرة عن دار العين بالقاهرة - تفاصيل دقيقة تشكل الوجدان الإنساني، مثل «ساعة اليد» التي ورثها «مطر» عن أبيه وحافظ عليها لـ 25 عاماً. يظهر النص عمق العلاقة العاطفية بين الأم وابنها، ويتجلى ذلك في مناداتها له بـ «ماء السماء» عند عودته من رحلته الدراسية في بريطانيا، محملةً إياه أمانة الحفاظ على ذكرى والده.

يستشف القارئ من بواكير الرواية تمسك الأسرة بجذورها الوطنية واهتمامها بالثقافة العربية والبيئة، ومن محبة الشخصية «عشبة» للقرآن الكريم ولغته العربية حيث تقول: «كل الأشياء جذورها أرضية، إلا اللغة العربية جذورها سماوية»، إلى جانب شغف الأسرة بجمع التحف التي تروي قصص التاريخ، فيما يعيش «مطر» في بيئة تقدّر القراءة والعمل رغم الثراء التاريخي للعائلة الذي يعود لعهد الجد، صاحب السفينة التجارية الكبرى. كان الجد يبحر بين الهند والصين جامعاً أندر الفنون التراثية، مما غرس في «مطر» حباً أصيلاً للفن دفعه لتأسيس معرض متخصص في «الأنتيكات» والتحف الأثرية والسجاد، مواصلاً بذلك مسيرة الجد في تذوق الجمال.

يرصد النص حكاية أسرة «الجد مطر» التي تسكن في بيت تراثي كبير في دبي، يضم ثلاثة إخوة هم: (سعيد) والد عشبة، وعماها (راشد) و(غيث)، إضافة إلى ابنته (رحمة) وابنها (مطر) ذي الأعوام الثلاثة، بعد وفاة زوجها. ومع مرور الزمن، استقل كل منهم ببيته الخاص، فقرروا بيع البيت الكبير الذي استملكته البلدية وحولته إلى متحف، ومنحتهم تعويضاً مجزياً.

تروي المربية الهندية (تريزا) أنها جاءت إلى دبي قبل أربعين عاماً وسكنت في (بيت المطر)، فكانت بمثابة الابنة لكبيرهم، والأخت للشباب، والأم للصغار، رغم أنها تعيش بعيدة عن زوجها وابنتها الطبيبة.

تمتد أحداث الرواية لأكثر من نصف قرن، متجاوزةً الحدود المحلية لتشتبك مع قضايا «المافيا» وتهريب الآثار دولياً. يبرز فيها «مطر» كشغوفٍ بالجمال، إذ يقتني مكتبه من سوق «ساروجة» بدمشق، ويطارد القطع النادرة كمرآة عثمانية أثرية في المزادات العالمية. وفي منطقة «جميرا» بدبي، يحول بيتاً قديماً اشتراه بمقتنياته إلى «متحف بيت المطر»، مستعيناً بالخبرة اليابانية لتنظيمه. وبينما يغرق مطر في فنه وتجارته، تظل هواجس والدته قائمة تجاه عزوبيته وهو في الأربعين، في وقت تتقاطع فيه أحداث الوطن العربي الكبرى لتترك ندوباً غائرة في وجدان «عشبة».

تتجلى في رواية «عشبة ومطر» براعة أدبية فائقة، حيث تنسج الكاتبة وداد خليفة عوالمها بلغة شاعرية رصينة تعكس عمق تجربتها الإبداعية. تبني الكاتبة شخوصها بدقة «المنمنمات» الفنية، فترسم ملامح «مطر» من خلال تفاعله مع أصدقائه أحمد وسالم والعم فاضل، بينما تبرز صراع «عشبة» الداخلي في علاقتها مع ابنة عمها «فطيم» وصديقتها «شمسة»، حيث تختار العزلة هروباً من زيف المظاهر والتخلي عن الهوية واللغة. وتكتمل هذه اللوحة الإبداعية بحكاية «تريزا» التي تجسد انكسارات العلاقات الإنسانية مع أسرتها.