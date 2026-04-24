«ليالي الفن».. منصة للمبدعين والمواهب الواعدة

جانب من فعاليات «ليالي الفن» (من المصدر)
25 ابريل 2026 01:24

دبي (الاتحاد)

انطلقت في «مركز دبي المالي العالمي» النسخة الحادية والعشرون من فعالية «ليالي الفن»، محوّلةً منطقة «جيت فيلج» إلى تظاهرة فنية نابضة تدمج بين الابتكار المعاصر والفنون البصرية، وتتوج هذه النسخة مسيرة عقد من الزمان رسخ خلالها الحدث مكانته كمنصة رائدة للثقافة والفكر في المنطقة.
وتشهد النسخة الحالية، المستمرة حتى غد الأحد، برنامجاً حافلاً يتضمن جلسات حوارية معمّقة، أبرزها جلسة «الجيل القادم من مقتني الأعمال الفنية» بالتعاون مع «دار كريستيز» و«دبي للثقافة»، بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الدولي للفنون الرقمية (ISEA2026)، مما يعزز دور دبي كمركز عالمي للفنون الناشئة والرقمية.

دعم المواهب والسينما
على صعيد العروض الحية، يحتفي الحدث بالمواهب الواعدة من خلال مقطوعات موسيقية يحييها عازفو البيانو الأطفال: عبدالله مكي، وأميرة العلي، وهادي قطيش. كما يثري المخرج الإماراتي نواف الجناحي الأجندة بعروض سينمائية للأفلام القصيرة عبر منصة «سينيوليو».

إبداعات حية وورش عمل
تتوزع في أرجاء «جيت فيلج» أعمال فنية لافتة، من أبرزها منحوتة الأكريليك للفنان دومينغو زاباتا، وأعمال الرسم الحر (الدودل) التفاعلية للفنانة نور بازرباشي، إلى جانب عروض الرسم الحي للفنان أيمن محمد. كما يتاح للجمهور المشاركة في ورش عمل إبداعية مجانية وبرامج ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

