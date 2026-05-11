الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ختام «مسيرة الفخر» في مواقع العين الثقافية

12 مايو 2026 01:39

العين (الاتحاد)

اختتمت مسيرة الفخر رحلتها في متحف العين لتكون المحطة الأخيرة للفعالية الوطنية التي احتفت بروح اتحاد الإمارات. وانطلقت المسيرة من قصر المويجعي، مروراً ببيت محمد بن خليفة، وقلعة الجاهلي، وواحة العين، ووصولاً إلى متحف العين، حيث اجتمع المشاركون في مشهد جسّد قيم الفخر الوطني والوحدة والتلاحم المجتمعي.
وأكد عمر الكعبي، مدير متحف العين، أن مسيرة الفخر تعد احتفاءً مميزاً بالهوية الثقافية والقيم الوطنية لدولة الإمارات. وقد سعدنا بأن يكون متحف العين المحطة الختامية لهذه المسيرة الوطنية المميزة، التي أبرزت أهمية الحفاظ على التراث، وتعزيز الروابط المجتمعية والانتماء الوطني.

