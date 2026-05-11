«ملتقى الشارقة» يكرم 3 مبدعين في فن الخط العربي

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ يكرّم ملتقى الشارقة للخط في دورته الثانية عشرة التي تقام في أكتوبر المقبل تحت شعار «ميزان»، 3 مبدعين في فن الخط العربي، وهم: الخطّاط علي الحمادي من الإمارات، والأكاديمي في فنون الخط العربي بلعيد حميدي من المغرب، والخطّاط والفنان التشكيلي خليفة الشيمي من مصر.

وتُفتتح في اليوم الأول من الملتقى معارض شخصية للمكرّمين الثلاثة في «ساحة الخط»، حيث تُعرض مختارات من تجاربهم وأعمالهم الخطّية التي تعكس مساراتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير فنون الحرف العربي، على أن تستمر المعارض الثلاثة في استقبال الجمهور طوال فترة الملتقى، بما يتيح للزوار والمهتمين فرصة الاطلاع على تنوّعات التجارب الإبداعية والرؤى الجمالية التي يقدمها الخطّاطون المكرَّمون.

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير الملتقى: إن ملتقى الشارقة للخط يواصل، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترسيخ حضوره بوصفه منصة ثقافية وفنية عالمية تحتفي بجماليات الحرف العربي، وتفتح آفاق الحوار بين التجارب الإبداعية المختلفة، مشيراً إلى أن ما حققه الملتقى على مدى دوراته السابقة يعكس مكانته المميزة على خريطة فنون الخط العربي في العالم.



إسهامات

وأضاف القصير، أن تكريم ثلاثة مبدعين يأتي تقديراً لإسهاماتهم الفنية والمعرفية في خدمة الخط العربي، سواء عبر تجاربهم الإبداعية أو جهودهم البحثية والتوثيقية، مؤكداً أن الملتقى يحرص في كل دورة على الاحتفاء بالأسماء التي أسهمت في تطوير هذا الفن وتعزيز حضوره عربياً ودولياً. موضحاً، أن الدورة الجديدة ستشهد برامج ومعارض نوعية تستحضر العلاقة المتجددة بين الحرف والفنون البصرية، إلى جانب «ميزان» دلالات فنية واسعة، تمنح الخطّاط رؤية كبيرة للإبداع في إنجاز العمل الخطّي، كما يحيل إلى معان متعددة يسهم في تعزيز جمالياته، ويعكس طاقة الأعمال الخطية التي ترتقي إلى مكانة فنية مميزة لما لها من شخصية إبداعية متفردة».