عدد اليوم
«أبوظبي للثقافة والفنون» تُعلن عن الدورة الأولى من جائزة جي42 للتقنيات المتقدّمة في الفنون

13 مايو 2026 20:40

أبوظبي (الاتحاد)

مع ازدياد تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في صياغة مستقبل الفنون، أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جائزة جي42 للتقنيات المتقدمة في الفنون، بالتعاون مع جي42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتهدف الجائزة إلى دعم توظيف التقنيات المتقدمة في الفنون البصرية داخل دولة الإمارات، وتمكين المبدعين من تقديم رؤى جديدة للتراث الثقافي عبر أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
التقديم للجائزة مفتوح لفناني دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين ممّن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، من أصحاب التجارب الفنية التي تجمع بين الفنون والتكنولوجيا، حيث تدعوهم إلى استكشاف التراث الثقافي وإعادة تقديمه برؤى معاصرة من خلال الفنون البصرية.
وسيتم اختيار 6 متقدّمين للمشاركة لمدة أسبوع في البرامج الأكاديمية المعتمدة لدى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لإتاحة الفرصة لهم لاكتساب معرفة أعمق بالجوانب المفاهيمية والتقنية، إلى جانب فهم الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإنتاج الأعمال الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وستسهم هذه التجربة في دعم المشاركين لتطوير أعمالهم وصقلها قبل مرحلة الاختيار النهائي.
وسيتم عرض العمل الفائز ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2027. يستمر استقبال الطلبات حتى 14 أغسطس. وللمزيد من المعلومات والتقديم، يرجى زيارة «جائزة جي42 للتقنيات المتقدمة في الفنون - مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون».

