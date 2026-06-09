وزير الثقافة الأردني يستقبل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح

الشارقة (الاتحاد)

في إطار زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، وزير الثقافة الأردنية مصطفى الرواشدة، وذلك ضمن برنامج التحضيرات الخاصة بالدورة السابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين، والتي ستحتضنها العاصمة عمّان من 10 إلى 16 يناير 2027.

وحضر اللقاء نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، ونقيب الفنانين الأسبق حسين الخطيب، وعضو مجلس نقابة الفنانين محمد المراشدة، ومدير المركز الثقافي الملكي وصفي الطويل، ومدير مديرية المسرح والفنون البصرية إسحق ياسين، ومدير الإدارة العامة في الهيئة ناصر آل علي، ومدير التدريب والمسرح المدرسي غنام غنام.

هذا وقد استهل إسماعيل عبد الله اللقاء ونقل لمعالي الوزير تحيات وتبريكات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وأكد بأن رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمهرجان، تؤكد اهتمام الأردن قيادة وحكومة وشعباً بالفعل الثقافي عامة وبالمسرح تحديداً، ويتوج الدورة بالاعتزاز والفخر، وشكر عبد الله الوزير على روح التعاون التي تسود العلاقة بين الهيئة والوزارة خاصة والمسرح الأردني عامة، هذا التعاون الذي أهل الأردن لاحتضان المهرجان للمرة الثالثة بعد دورة عام 2012 ودورة عام 2020، وهذا التعاون هو الذي جعل عدة مشاريع مشتركة تصبح نموذجاً يحتذى، ومنها على سبيل المثال مشروع مسرح الهواة ومهرجانهم الذي تم إنجاز النسخة الأولى، وسيتم العمل على وضع خطة عمل المرحلة الثانية، وأعرب عبد الله عن ثقته بأن الدورة 17 من المهرجان ستكون مميزة بفضل الجهود المشتركة، والروح الأردنية المميزة.

بدوره رحّب معالي الوزير بحضور الهيئة الدائم في المشهد المسرحي الأردني، وحيا جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في دعم المسرح والثقافة عربياً ودولياً، وأكد أهمية انعقاد المهرجان الذي يحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الأردن، وأكد الوزير استعداد الوزارة للعمل بالتعاون من نقابة الفنانين على توفير سبل النجاح للدورة السابعة عشرة، مؤكداً الرغبة الأكيدة في دورة متميزة.

وأبدى معالي وزير الثقافة رغبة واستعداد الوزارة للعمل ونشر إشعاع المهرجان في مختلف المحافظات، وهي الرؤية التي اتفق عليها الحضور، وأكدوا جميعاً أهمية أن يتم تنظيم المسار الثالث الخاص بالعروض الأردنية، لتعزيز حضور المسرح والثقافة الأردنية في هذا الحدث الكبير.