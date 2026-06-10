«أبوظبي للغة العربية» يعلن القائمة القصيرة لبرنامج المِنح البحثية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية لعام 2026، والتي تضم 20 مشروعاً بحثياً، جرى اختيارها من بين 43 مشروعاً ضمتهم القائمة الطويلة للبرنامج، وذلك عقب عملية تحكيم علمي دقيقة خضعت لمعايير تنافسية.

وشهدت الدورة الحالية إقبالاً واسعاً من باحثين من دول عربية وغير عربية، إذ بلغ عدد الباحثين المتقدمين 623 باحثاً من 34 دولة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات اللغة العربية، وترسّخ مكانة البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الداعمة للبحث العلمي المتخصص إقليمياً ودولياً.

وبناءً على قرار رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، رقم (3) لسنة 2026، شُكِّلت لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اللغة العربية والدراسات الإنسانية، لتولي مهمة اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة للبرنامج.

وراجعت اللجنة المشاريع المقدمة وحكَّمتها وفق منهجية علمية استندت إلى معايير، أبرزها: أصالة الموضوع، وجودة المنهج البحثي، وقيمة الإسهام المعرفي، ومدى ارتباط المشروع بأولويات البحث في اللغة العربية.

توزّعت المشاريع المدرجة ضمن القائمة القصيرة على تخصصات متنوعة، شملت: الأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، والمعجم العربي، وتحقيق المخطوطات، إضافة إلى المناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، بما يعكس اتساع مجالات البحث التي يغطيها البرنامج.

وشملت القائمة القصيرة في فئة الأدب والنقد: «شعر أهل الكتاب في صدر الإسلام والعصر الأموي»، هبه عبد الوهاب عقيل من سوريا، و«الأدب والكذب: دراسة سيميائية»، سلمى العطي من تونس، و«استلهام الثقافات العالمية وتمثّلاتها في شعر المهاجرين العرب (1900-1950): شعر مهاجري سورية ولبنان ومصر إلى الولايات المتحدة الأميركية أنموذجاً»، راتب تامر سكر من سوريا، و«الحِرف والحُروف: أثر أساتذة الظل في صناعة الخطاب التراثي»، سعيد العوادي من المغرب.

كما ضمّت القائمة أيضاً: «شخصيَّة المسيح وتشكُّل الرُّؤية الرَّمزيَّة في الشِّعر العربيِّ الحديث»، يوسف حمدان من الأردن، و«خطاب الفحولة في التراث النقدي العربي: مقاربة نفسية ثقافية لحكاية أم جندب»، عبد الرحمان إكيدر من المغرب، و«الاستشراق الفرنسي والأدب العربي: التاريخ، والمسارات، والمآلات»، محمد الصحبي العلاني من تونس، و«القصيدة بوصفها ذريعة: انتحال (ما أنصف القوم ضبة) وصناعة رواية مقتل المتنبي»، محمد أحمد عبد التواب عبد العظيم من مصر، و«التشكلات السردية الجديدة في رواية اليافعين من منظور نقد ما بعد الحداثة»، إبراهيم أحمد متولي أردش من جمهورية مصر العربية.



القائمة

تضمّ القائمة «العربية في زمن الذكاء الاصطناعي: الهوية، السلطة، ومستقبل اللغة»، فاروق غانم خداج من لبنان و«بلاغة الصمت في السرد العربي»، أسماء عبد الجواد يس من جمهورية مصر العربية، و«أصداء الهند: تجليات التراث الهندي في الآداب والثقافة العربية»، قيس سليمان فالح القضاة من الأردن.



فئة المعجم العربي

وفي فئة المعجم العربي، تضمّنت القائمة القصيرة: «ألفاظ النخيل في لهجات دولة الإمارات: دراسة لغوية»، أحمد محمد عبيد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و«مفاتيح التراث: معجم المجتمع والثقافة الشعبية قبل الإسلام»، محمد عبيد الله من الأردن، و«المعجم الاشتقاقي لأسماء المواقع التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة تاريخية ولغويّة في علم الاشتقاق»، أحمد إبيش من سوريا

أما في فئة تحقيق المخطوطات، فقد شملت القائمة القصيرة: «عُنوان الحكمة والبيَان»، محمد فتحي الأعصر من جمهورية مصر العربية، و«الذخائر والتحف في الصنائع والحِرَف: تحقيق ودراسة في ثقافة الطوائف الحِرَفية والخطاب الاجتماعي في مصر وبلاد الشام العثمانية»، محمدن أحمد سالم أحمد من موريتانيا، و«كتاب أسواق الأشواق من مصارع العشّاق لبرهان الدّين البقاعيّ»، خالد عبد الرؤوف عثمان الجبر من الأردن.

وفي فئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، تضمنت القائمة القصيرة: «اللغة الموروثة واللسان المكتسب: نحو بناء الكفاءة اللسانية لوارثي العربية»، نزار قبيلات ولؤي بدران من الأردن.

أما في فئة المناهج الدراسية، فقد شملت القائمة القصيرة: «صورة الإبل في مناهج التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة في التحوّلات السيميائيّة وتتبّع تاريخي لمسيرة العرض والتناول واستراتيجيات المعالجة في كتب اللغة العربية»، فواز صالح السلمي من المملكة العربية السعودية.