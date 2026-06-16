ويلسون مديراً للتخطيط الفني في «الأوركسترا الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعيين راف ويلسون مديراً للتخطيط الفني؛ وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق موسمها الثاني، وفي إطار مساعيها لتعزيز قيادتها الفنية والبناء على النجاحات التي حققها الموسم الافتتاحي.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا الترحيب بانضمام راف ويلسون إلى فريق الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي اختياره لهذا الدور لما يتمتع به من خبرة واسعة».

بدوره، قال راف ويلسون: «أشعر بالحماس لتولي مسؤولية التخطيط الفني في الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، وأتطلع للمساهمة في نشر الموسيقى في مختلف أنحاء الدولة، وتعزيز حضور ومشاركة الصوت الإماراتي مع الجمهور محلياً وعالمياً».