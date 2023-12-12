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خبراء: درجات الحرارة تسجل رقماً قياسياً جديداً في جبال الألب

خبراء: درجات الحرارة تسجل رقماً قياسياً جديداً في جبال الألب
12 ديسمبر 2023 22:09

سجل خبراء الأرصاد الجوية خلال العام الحالى 2023 أعلى درجة حرارة تسجل في شهر من شهور سبتمبر على الإطلاق في جبال الألب منذ بدء سجلات الطقس. وقد تم تسجيل هذا بواسطة هيئة الأرصاد الجوية في كل من ألمانيا (دي دبليو دي) والنمسا (جيوسفير أوستريا) وسويسرا (ميتيوسويس) في سلسلة منشوراتهم المشتركة "نشرة مناخ الألب".

وفي بداية أغسطس، هطلت أمطار قياسية في جنوبى النمسا وفي مناطق جبال الألب المجاورة في إيطاليا وسلوفينيا، مما تسبب في فيضانات شديدة. وذكر العلماء أنه تم تسجيل العديد من درجات الحرارة القياسية اليومية والشهرية اعتبار من يوليو 2023 .

وبعد موجة حارة أولية في يوليو، جاءت موجة حارة ثانية في نهاية أغسطس تم خلالها تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة. على سبيل المثال، وصلت درجات الحرارة إلى 37.6 درجة مئوية في مدينة سيون بسويسرا.

المصدر: د ب أ
جبال الألب
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