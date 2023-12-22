مي سليم.. داخل المحكمة بسبب «روج أسود»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت مي سليم لأسرة مسلسل «روج أسود»، وقالت مي إن الأحداث تتناول قصصاً حقيقية من داخل محكمة الأسرة، حيث يعرض في 45 حلقة مشاكل أسرية عدة تواجه السيدات، وتتسبب في الوصول إلى طريق مسدود مع أزواجهن، الأمر الذي دفعهن لرفع قضايا طلاق وخُلع للحصول على حقوقهن المهدرة. كما استأنفت مي تصوير مسلسل «السجل الأسود»، الذي خرج من سباق رمضان الماضي، وتشارك في بطولته مع خالد سليم ومنذر رياحنة، تأليف ياسر بدوي وإخراج جميل المغازي، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق.

كما تنتظر بدء تصوير مسلسل «ذئاب في الوادي» مع محمد رياض ونرمين الفقي، وإخراج عصام شعبان، ويتناول قصة فتاة يعمل شقيقها أجيراً لدى عائلة ثرية تمتلك مقاليد الأمور في القرية، وتقع في غرام ابن العائلة الذي يوهمها بالزواج ويغرر بها، وتهرب في ليلة زفافها للبحث عنه.

وعادت مي سليم إلى الغناء بعد انقطاع أربعة أعوام، حيث طرحت أغنيتين على موقع «يوتيوب»، الأولى بعنوان «يا بنتي»، كلمات محمود عبدالله وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، والثانية «إحنا كبنات» كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.