جزيرة ياس.. رؤية بانورامية على «جوجل ستريت فيو»

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعزيز تجربة الزوار في التخطيط للرحلات، والعثور على الوجهات والتجارب المميزة، أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، إمكانية استكشاف جزيرة ياس من خلال تقنية «جوجل ستريت فيو».. ويوفر هذا الاستخدام المبتكر لخدمة خرائط جوجل نظرة فريدة وتفاعلية للجزيرة.

وتتوفر الميزة الجديدة على خرائط جوجل بالحواسيب والهواتف المحمولة، وتتيح الاستمتاع بوجهات ياس العالمية عبر رؤية بانورامية واقعية بزاوية 360 درجة، وتأتي الميزة بعد قيام موظفين مختصين برصد بيانات الجزيرة بدقة، مشياً على الأقدام، وباستخدام دراجات السكوتر، ومن ثم جمع الصور البانورامية الملتقطة بشكل معقد لإنشاء نموذج رقمي سلس لجزيرة ياس، ما يوفر تجربة مذهلة للمستخدم النهائي، وفق أعلى معايير الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة، مثل أرقام لوحات التسجيل ووجوه الأفراد.