لقاء سويدان في «وصفة سحرية لزواج ناجح»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية لقاء سويدان في بطولة مسلسل «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، الذي يُعرض خلال الموسم الشتوي، بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوي، تأليف ورشة «الحكايات» لمؤسسها هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.

وقالت سويدان إن «المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقات الزوجية ومشاكل الزواج والطلاق، وكيف يمكن تجنبها، إذا عرفنا الوصفة السحرية لها. والبطولة نسائية لخمس سيدات وأسرهن، أنا واحدة منهن».

وأضافت أنها تقدم شخصية كوميدية منفتحة وتتعامل بحرية، وهي جديدة عليها من حيث الشكل والمضمون، والمسلسل يتكون من 45 حلقة، وهى نوعية تجعل الدور واضحاً، ولا تنحصر الأحداث على البطل الأوحد، وكل فنان يأخذ حقه في الدور، وتحقق نسب مشاهدة عالية خارج موسم رمضان.

وقد انضمت سويدان لفريق عمل مسلسل «طبيبة شرعية»، وتلعب دور شخصية تحمل جانباً من الشر، ولها علاقة بالمافيا، بطولة بشرى، صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي، وتدور أحداثه حول عالم الطب وما يدور فيه، وما يمر به الأطباء الشرعيون في عالم الجريمة والتشريح.

وتنتظر لقاء عرض مسلسل «حرب الجبالي» الذي انتهت من تصويره العام الماضي، ويشارك في بطولته سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وتؤدي خلاله شخصية امرأة قوية ومتسلطة لا تثق في أحد، وتدخل في صراع مع الكثيرين.

وأعربت سويدان عن رضاها عن مكانتها الفنية، لأنها قدمت خلال مشوارها أعمالاً مهمة، وتركز خلال الفترة المقبلة على السينما، وتعتزم العودة إلى الغناء وإحياء حفل في ذكرى الفنان الراحل سيد درويش، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.