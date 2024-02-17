الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ «إتش 3» إلى الفضاء

اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ «إتش 3» إلى الفضاء
17 فبراير 2024 11:53

 نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد إتش3 اليوم السبت لتعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح بعد انتكاسات متعددة منها فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي.
ويمثل الإطلاق أيضا النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بعد أن حققت مركبة (سليم) هبوطا "دقيقا" على سطح القمر الشهر الماضي.
وتسعى اليابان، وهي لاعب صغير نسبيا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق، إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.
وقالت وكالة الفضاء في بث مباشر من مركز تانيجاشيما الفضائي إن الصاروخ إتش3 انطلق بنجاح الساعة 0922 صباحا بتوقيت طوكيو (0022 بتوقيت جرينتش) وكان "في المسار الصحيح" مع عمل محركاته بشكل صحيح.
ثم أعلنت الوكالة أن الصاروخ نجح في إطلاق حمولته بالكامل المؤلفة من اثنين من الأقمار الصناعية متناهية الصغر ونموذج لقمر صناعي.
وسيحل إتش3 محل إتش-آي.آي.إيه الذي بلغ عمره عقدين.
إتش3 يبلغ طوله 63 مترا وصُمم لنقل حمولة وزنها 6.5 طن إلى الفضاء وتقليل تكلفة كل عملية إطلاق إلى ما يصل إلى خمسة مليارات ين (33 مليون دولار)، أي نصف التكلفة التي يتطلبها الإطلاق بصاروخ إتش-آي.آي.إيه.
وتخطط الحكومة لإطلاق نحو 20 قمرا صناعيا ومسبارا بصواريخ إتش3 بحلول عام 2030.

أخبار ذات صلة
«إتش3» الياباني يحمل قمرين اصطناعيين إلى الفضاء
كوريا الجنوبية واليابان في مشاورات للحد من الأسلحة النووية
المصدر: رويترز
اليابان
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©