8 مسلسلات شعارها «الانتقام».. في موسم رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تناقش 8 مسلسلات رمضانية ظاهرة الانتقام والثأر لأبطال الأعمال من أعدائهم، وهي النوعية التي يعتمد عليها أكثر من ممثل من أجل المزيد من التشويق وجلب التعاطف مع شخصياتهم، كما تغري هذه النوعية المنتجين كمصدر للربح، نظراً للإقبال الجماهيري عليها.

السقا.. «العتاولة»

في مقدمة الممثلين الذين تعتمد أدوارهم على تيمة الانتقام، أحمد السقا في مسلسل «العتاولة»، ويشاركه البطولة طارق لطفي وباسم سمرة، وتدور الأحداث في إطار شعبي حول صراع بين أخوين بسبب الطمع والغيرة، ويملأ الانتقام قلبيهما، ما يتسبب في دمار العائلة، ويتم الزج بـ«السقا» في السجن بسبب تهمة دبرها له أخوه، وعندما يخرج يقرر الانتقام.

ياسمين.. «رحيل»

وتلجأ ياسمين صبري إلى الانتقام في مسلسل «رحيل» الذي تدور أحداثه في الإسكندرية، ويُعرض على شاشة تلفزيون أبوظبي خلال النصف الأول من رمضان، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وتجسد ياسمين شخصيتين، الأولى فتاة شعبية وتعمل مهندسة، تتورط في قضية تدخل على إثرها السجن، وعندما تخرج تبدأ رحلة الانتقام ممن تسببوا في حبسها، والشخصية الثانية فتاة أرستقراطية، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

غادة.. «العقارب»

تجسد غادة عبد الرازق في مسلسل «صيد العقارب» شخصية تسعى للانتقام لأخيها الذي قتله شقيق زوجها، لتبدأ في الانتقام من عائلة زوجها، بعد أن كانت تربط العائلتين صداقة ومصاهرة، ويشارك في البطولة رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

كرارة.. «الرفاعي»

يقدم أمير كرارة في مسلسل «بيت الرفاعي» نموذجاً آخر للانتقام، من خلال شخصية طبيب جراحة عظام يواجه صراعاً من نوع مختلف داخل المنطقة التي يعيش بها هو وعائلته، حيث يدخل في صراع بسبب الميراث، ويفقد والده، ومن ثم يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على زوجها، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي.

روجينا.. «سر إلهي»

تسعى روجينا للانتقام ممن تسببوا في سجنها في مسلسل «سر إلهي»، بعد أن يستولي أشقاؤها على حقها في الميراث من أمها، كما تخونها صديقتها وتسرق حبيبها، وتلتحق بالعمل في دار مسنين، ويتم اتهامها ظلماً بقتل سيدة عجوز وتدخل السجن، وتقرر الانتقام ممن تسببوا في إيذائها، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

شعبان.. «المعلم»

تسيطر فكرة الانتقام على شخصية مصطفى شعبان الدرامية في مسلسل «المعلم»، حيث يجسد دور تاجر سمك متزوج ولديه طفل، ويخوض رحلة الانتقام ممن سجنوا والده ودمروا تجارته، بعد أن واجه أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين، وتسببوا له في خسائر فادحة، ويشارك في البطولة أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

الرداد.. «محارب»

يجسد حسن الرداد في مسلسل «محارب» شخصية شاب صعيدي يعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته بعد وفاة والده، ويضطر للعمل سائق «ميكروباص» لإعالة أسرته، ويتعرض لمشاكل كثيرة يدخل على إثرها السجن، ويحاول الانتقام لزوجته ووالدته، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

العوضي.. «حق عرب»

تسببت الخيانة التي تعرض أحمد العوضي من أقرب الأشخاص إليه في أن يخوض رحلة انتقام عبر مسلسل «حق عرب»، حيث يجسد شخصية عامل بمصنع أخشاب، ويُتهم في جريمة قتل تدفعه للهرب محاولاً الدفاع عن نفسه وإثبات براءته، وعندما يكتشف الخيانة يلجأ للانتقام لاستعادة حقوقه، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، ووفاء عامر، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.