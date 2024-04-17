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أغرب 8 ممنوعات في أميركا

أغرب 8 ممنوعات في أميركا
18 ابريل 2024 02:00

ترجمة: عزة يوسف 
يوجد في الولايات المتحدة الأميركية بعض القوانين واللوائح الغريبة مقارنة مع باقي دول العالم، والتي تُطبق على المواطنين والجنسيات الأخرى، هنا بعض الأمور التي تُعتبر غير قانونية كما ذكرها موقع Stars Inside الأميركي:

السيجار الكوبي:
تم منع استخدام السيجار الكوبي في أميركا منذ إعلان الرئيس جون كينيدي حظر التعامل مع كوبا خلال الحرب الباردة عام 1962 وحتى اليوم.

ألعاب الأسلحة:
هناك حظر على عرض أو تقليد أو استخدام أي لعبة على شكل سلاح ناري في لاس فيغاس منذ عام 2012.

البيض:
يُعتبر بيع البيض الذي لم يتم تبريده أمراً غير قانوني في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف إدارة الغذاء والدواء من انتشار السالمونيلا المحتمل.

السهام:
حظرت الولايات المتحدة لعبة السهام عام 1987 بعدما أصابت واحدة منها رأس طفلة عمرها 7 سنوات عن طريق الخطأ وتوفيت على إثرها.

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الكعب العالي:
لا يمكن التجول في شوارع كاليفورنيا بكعب يزيد على 5 سنتيمترات من دون تصريح، بسبب خطر التعثر على الأرصفة.

الأقنعة:
تحظر 15 ولاية أميركية ارتداء الأقنعة، في محاولة للسيطرة على أعمال الشغب أثناء الاحتجاجات.

منتجات الكلاب:
يُعتبر بيع أو شراء أو استيراد أي منتجات مصنوعة من شعر أو جلود القطط والكلاب غير قانوني في الولايات المتحدة، لحماية الحيوانات من القتل أو الإيذاء.

إزعاج الباعة:
وفقاً لقانون العقوبات في نيو جيرسي، تُمنع عربات بيع المثلجات من إصدار الأصوات المزعجة، كما يحظر عليها البيع من الساعة 9:00 مساءً - 9:00 صباحاً.

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