مغامرات حصرية في «كلايم جزيرة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كلايم جزيرة ياس بأبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات، عن تمديد ساعات العمل ليقدم لضيوفه المزيد من أوقات التشويق في تجارب التسلق على مدار الأسبوع.

وسيفتح أبوابه أمام الضيوف من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 1:00 ظهراً - 9:00 مساءً، وأيام السبت والأحد من الساعة 11:00 صباحاً - 9:00 مساءً، ما يمنح الضيوف المزيد من المرونة والوقت لخوض مغامرات وتحديات فريدة وذكريات لا تُنسى.

ولإضفاء المزيد من المتعة، تعود فعالية «ليلة السيدات» إلى «كلايم» يوم 25 أبريل من الساعة 5:00 مساءً - 9:00 مساءً، حيث تتيح هذه الفعالية الشهرية للسيدات الفرصة للاستمتاع بأمسية حصرية واختبار مهارتهن وخوض مغامرات وتحديات سجلت أرقاماً قياسية، مثل أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، وذلك أيام الخميس المختارة وبإشراف كادر عمل نسائي بالكامل وسط أجواء من الخصوصية التامة لضمان تجربة لا مثيل لها.

ويمكن للمحترفين، الذين يتطلعون إلى تجربة ارتفاعات جديدة في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، اختبار مهاراتهم أيام الثلاثاء التي تم تخصيصها حصرياً للمحترفين الذين يبحثون عن أقصى درجات الحماس والتشويق.

ويرحب كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، بالمغامرين من مختلف المستويات لخوض تجربة تسلق أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة أو تجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، والاستمتاع برحلة مليئة بالتحدي.