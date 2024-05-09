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صور.. انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط

الطائرة بعد هبوطها
9 مايو 2024 17:52

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الإطار الأمامي لطائرة "بوينج 737" تابعة لشركة "كوريندون إيرلاينز" انفجر لدى هبوطها في مطار بجنوب تركيا، اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أنه لم تقع إصابات وأن الركاب وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 190 شخصا، تسنى إجلاؤهم جميعا.
وأوضح أورال أوغلو أن دعامة الهبوط الأمامية للطائرة القادمة من مدينة كولونيا في ألمانيا لحقت بها أضرار أثناء هبوطها في مطار "ألانيا-غازي باشا" في أنطاليا.

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وكتب، على منصة التواصل الاجتماعي إكس "جميع وحداتنا المعنية كانت في الميدان وفي حالة تأهب. الحمد لله، لم تقع إصابات بين الركاب، البالغ عددهم 184 وأفراد الطاقم الستة"، مضيفا أن التقييمات الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار بالمدرج الذي أُغلق مؤقتا.

المصدر: رويترز
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