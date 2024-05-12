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الترفيه

رينولدز يتحدى أشهر شخصيات «عالم وارنر براذرز»

رينولدز يتحدى أشهر شخصيات «عالم وارنر براذرز»
12 مايو 2024 23:18

أبوظبي (الاتحاد)
دعا السفير الجديد لشؤون جزيرة ياس النجم العالمي رايان رينولدز، جمهوره ومحبيه للانضمام إليه في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي»، حيث أمضى أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة بصحبة أشهر شخصيات المدينة الترفيهية.

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قدم رينولدز لمحة عن مغامراته الترفيهية المختلفة بصحبة شخصيات «وارنر براذرز» الشهيرة، حيث وجد نفسه في مواقف طريفة وغير متوقعة في هذا العالم الخيالي بصحبة أشهر شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، مثل «ذا فلاش»، و«سوبرمان» و«ذا جوكر»، حيث يظهر رينولدز روح المغامرة والتحدي واستعداده للتعامل مع كل ما هو مجهول وغير متوقع.
وأكد النجم رينولدز على الامتيازات الفريدة التي لا يمكن أن يحظى بها أي شخص إلا في جزيرة ياس، ومنها معاملة جميع الضيوف كالمشاهير، واستمتاعهم بمشاعر النجومية والتألق في جميع الأوقات، داعياً الجميع لزيارة الجزيرة، والاستمتاع بأجمل المغامرات والأوقات الترفيهية على خطى النجوم.

رايان رينولدز
جزيرة ياس بأبوظبي
عالم وارنر براذرز
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