الجسمي يفتتح موسم الصيف بـ«دلع دلع»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن أحدث التقنيات والآلات الموسيقية الغربية والعربية، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «دلع دلع» مفتتحاً بها إصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة.

شهدت أغنية «دلع دلع» عودة قوية للملحن «الحساس» بعد غياب طويل، مظهراً مزيجاً فنياً ورؤية موسيقية مختلفة وحديثة، ترجمها موسيقياً حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:

دلع دلع.. يا شيخة الحسن كله

دلع دلع.. غني بصوتك مع الورق

غني وأنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

اشراق حسنك نوره بكل حله

ومبيسمك يسطي، مثل سطوة البرق

وقد عرض الجسمي أغنية «دلع دلع» عبر قناته الرسمية بموقع (YouTube)، من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، ومنصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.