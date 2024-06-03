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الترفيه

سامح حسين.. «اتنين × واحد»

الممثل المصري سامح حسين
3 يونيو 2024 22:09

محمد قناوي (القاهرة) 
بدأ الممثل المصري سامح حسين تصوير دوره في فيلم بعنوان «اتنين × واحد»، يعود من خلاله للسينما بعد عامين.
وقال إن الأحداث تدور حول شقيقين أحدهما عاش طفولة قاسية بعد فقدان أبويه والثروة التي تركها والده، والثاني عاش طفولة مرفهة، حيث أرادت أمه أن تعوضه أيام الفقر والحرمان التي عاشها، فكانت تنفق ببذخ شديد وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال.
يشارك في البطولة محمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبري ومحمد جمعة، تأليف محمد فتحي ومحمد أبو السعود، إخراج أحمد عبد العال.
يؤدي حسين في الفيلم دور محامٍ يسعى للحصول على حقوق الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء بسبب خلافات الوالدين، وتحدث بينه وبين زوجته مشاكل عديدة بسبب انشغاله بعمله عنها. والفيلم من إخراج هاني حمدي.
وأشار حسين إلى أن معايير اختيار أعماله تركز على الفكرة ومدى استحسان الجمهور عند عرضها، بحيث يمثل العمل إضافة لمشواره، حتى يحافظ على جمهوره، وتكون أعماله مفيدة للمشاهدين من كل أفراد الأسرة باختلاف أعمارهم. 
وقد عبّر سامح حسين عن اعتزازه بتجربته السينمائية الكوميدية «ساندوتش عيال» قبل عامين، والتي تناولت قضايا الطلاق والخُلع وتأثيرهما سلباً على الأطفال، وقال إن الطفل يكون ضحية مشاكل الأب والأم.

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