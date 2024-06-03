شيري عادل.. تكشف «أصل الحكاية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية شيري عادل في فيلم «أصل الحكاية»، المقرر عرضه قريباً، وتجسد فيه شخصية فتاة تظن أن أفكارها دائماً على صواب، مما يدخلها في صراعات ومشاكل مع المحيطين بها، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول الأبعاد النفسية التي تواجه العائلة بسبب اختلاف الأفكار، تأليف وإخراج محمد أمين، بطولة خالد الصاوي، وهالة فاخر.

على الصعيد الدرامي انتهت شيري من تصوير دورها في مسلسل «الوصفة السحرية»، وتجسد شخصية زوجة حائرة مع زوجها بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما، وتدور أحداثه حول العلاقات المتشابكة بين الأزواج والأصدقاء والمشكلات التي تواجههم، تأليف ورشة هاني سرحان، وإخراج خيري سالم، بطولة إسلام جمال، وبسمة داود.

وتنتظر شيري عرض مسلسل «الرواية»، والذي تجسد فيه شخصية صحفية تبحث عن الحقيقة وفك لغز جريمة قتل، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول عرض مسرحي ينتهي بمقتل بطلته، تأليف شادي محسن، وأمير شوقي الذي يخرجه أيضاً، وبطولة أحمد فهمي، وآيتن عامر.

كما تنتظر عرض الجزء الثالث من مسلسل «أيام»، وتجسد فيه شخصية فتاة تنتمي إلى حارة شعبية، وتفقد والدها ووالدتها في حادث، ويتولى عمها رعايتها، ويناقش العمل مشاكل الحارة المصرية، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة رياض الخولي، وحورية فرغلي.