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5 اختراعات نسائية مهمة للمطبخ

ثلاجة حفظ الطعام
22 يونيو 2024 01:01

ترجمة: عزة يوسف

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هناك العديد من الاختراعات المهمة على مر التاريخ من إبداع النساء، بعضها أثّرت في حياتنا من دون أن ندري من صنعها، وإليك بعض اختراعات النساء التي نستخدمها في المطبخ كل يوم، حسبما ذكرها موقع «Silestone Institute» الإسباني:

الثلاجة
الثلاجة جهاز أساسي في المطابخ لحفظ الطعام في حالة جيدة، منذ أن اخترعته فلورنسا باربارت عام 1914، وحصلت أيضاً على براءة اختراع لآلة تنظيف الشوارع في 1900، وباعتها إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

غسالة الصحون
بفضل اختراع غسالة الصحون من قبل الأميركية جوزفين كوكرين في أواخر القرن التاسع عشر، انتهت معاناة غسل أكوام الأطباق يدوياً، فقد اخترعت هذا الجهاز المفيد عام 1887، والذي يحظى بتقدير كبير من الفنادق والمطاعم، وباعت جوزفين اختراعها الأول لأصدقائها ثم أعلنت عنه في الصحف وأسست شركتها الخاصة «غاريس كوكران» لغسالات الأطباق، والتي أصبحت فيما بعد «كيتشن إيد» كجزء من شركة «ويرلبول».

محمصة الخبز
بفضل البريطانية سارة غوبي استطعنا الاستمتاع بالخبز المحمص عن طريق اختراعها للمحمصة، بديلاً عن طبق صغير يستخدم للحفاظ على الخبز دافئاً، واخترعت أيضاً العديد من الأجهزة مثل سرير به معدات تمارين مدمجة معه، وجهاز للشاي يقوم أيضاً بطهي البيض عن طريق البخار الذي يطلقه، كما صممت أيضاً أشهر جسر في بريطانيا جسر كليفتون المعلّق في «بريستول» وفعلت كل هذا قبل عام 1852.

ورق ترشح القهوة
وجدت المخترعة ورائدة الأعمال وربة المنزل الألمانية أمالي أوغست، أن الدوارق العادية لا تستطيع تصفية القهوة كما ينبغي، لذا اخترعت آلية باستخدام ورق من كتاب التمارين المدرسية الخاص بابنها ووعاء نحاسي مثقوب، والنتيجة قهوة خالية من الشوائب بطعم لذيذ للغاية.

الشوكة
يعود أصل هذه الأداة التي نستخدمها كل يوم وقت الوجبات إلى نهاية القرن الحادي عشر تقريباً خلال عام 1077، حيث رفضت الأميرة «ثيودورا آنا دوكينا» ابنة الإمبراطور قسطنطين العاشر «دوكاس» أن تلمس الطعام بأصابعها، ووفقاً للقصة اخترعت أداة من الذهب الخالص مزودة بزوج من المسامير وسميت «فورشيت».

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