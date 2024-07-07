"ناسا" تكمل المهمة الأولى من مشروع محاكاة الحياة على المريخ

انتهت أمس السبت، في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، المهمة الأولى من مشروع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" متعدد المهام، والذي يهدف إلى محاكاة العيش على كوكب المريخ، وذلك بعد أن غادر أربعة متطوعين بعد أكثر من عام بيئة المريخ التي بنتها وكالة ناسا.

ونقلت وسائل إعلام عن "ناسا" قولها إن المهمة كانت الأولى من سلسلة يطلق عليها اسم "صحة الطاقم وتناظرية استكشاف الأداء" (تشابيا) حيث قام الطاقم بمحاكاة المشي على ""كثبان المريخ الرملية ألفا" عدة مرات، وقاموا بزراعة وحصاد العديد من محاصيل السلطة لتكملة طعامهم المستقر في بعض الأحيان، وشاركوا في صيانة البيئة والمعدات ومن المقرر إجراء المزيد من مهماتها خلال عامي 2025 و2027.