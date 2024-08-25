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الترفيه

"أمنية" تُحقّق حلم طفل بزيارة برج خليفة

"أمنية" تُحقّق حلم طفل بزيارة برج خليفة
25 أغسطس 2024 14:14

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع مجموعة إعمار، أمنية الطفل حميد (7 سنوات)، بزيارة برج خليفة في دبي مع أفراد عائلته، وقدّمت له تجربة خاصة كجزء من رسالتها لإدخال الفرح والأمل في قلوب الأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحية خطيرة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" إن هذه اللحظات لا تجلب السعادة للأطفال فحسب، بل تُقدّم لهم ولعائلاتهم دعماً نفسياً مُهمّاً خلال الأوقات الصعبة، معربا عن الشكر والتقدير إلى القائمين على مجموعة "إعمار" وبرج خليفة لمُسارعتهم في تلبية أمنية الطفل حميد وتقديم 8 تذاكر له مع عائلته.

وأضاف أن مؤسسة "تحقيق أمنية" تُحقّق سنوياً المئات من الأمنيات لأطفال مُصابين بأمراض خطيرة ومُزمنة، ما يعكس الروح المجتمعية القوية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات.

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وبدأت جولة حميد مع عائلته باستقبال حافل من طاقم عمل "إعمار" وفريق مؤسسة "تحقيق أمنية" في صالة استقبال برج خليفة في "دبي مول"؛ إذ كان الطفل وأفراد أسرته متحمسين للغاية لهذه الجولة مروراً بمتجر الهدايا التذكارية.

وتجوّل الجميع في أروقة برج خليفة التي تحفل بالكثير من الصور التي تروي حكاية بناء البرج، وصور جميع الاستشاريين والمهندسين الرئيسيين الذين بذلوا جهودا كبيرة لإتمام هذا البناء المهيب، وحرص حميد على التقاط صور متنوّعة مع أفراد عائلته لهذه القصص التي تحمل تاريخاً رائعاً.

وعند وصولهم إلى منصة البرج في الطابقين 124 و125، سارع حميد إلى التقاط أكثر من 100 صورة من الصور البانورامية التي تظهر دبي وأفقها الخلاب من جميع الزوايا.

المصدر: وكالات
تحقيق أمنية
برج خليفة
تحقيق الحلم
دبي
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