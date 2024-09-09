أميرة ويلز تنشر رسالة بشأن علاجها الكيميائي من السرطان

قالت الأميرة كيت أميرة ويلز، اليوم الاثنين، إنها أنهت برنامج علاجها الكيميائي الوقائي ضد السرطان وستشارك في عدد من المناسبات العامة في وقت لاحق من العام، لكنها أوضحت أن طريقها للتعافي تماما من المرض سيكون طويلا.

وخضعت كيت (42 عاما)، وهي زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير كشفت عن وجود ورم سرطاني، وتتلقى العلاج منذ ذلك الحين.

وقالت، في رسالة شخصية أصدرها مكتبها "مع قرب انتهاء الصيف، لا أستطيع أن أصف لكم مدى الارتياح الذي أشعر به بعدما أكملت أخيرا علاجي الكيميائي".

وأضافت "كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة جدا علينا كعائلة. الحياة يمكن أن تتغير في لحظة، وكان علينا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق ومن المجهول".

وتابعت أن "بذل قصارى جهدي للبقاء معافاة من السرطان هو محور اهتمامي الآن".

وقالت أيضا "على الرغم من أنني أنهيت العلاج الكيميائي إلا أن طريقي للشفاء والتعافي الكامل طويل ويجب أن أعيش كل يوم بيومه".

وتداركت "مع ذلك، أتطلع للعودة إلى العمل والقيام ببعض الواجبات العامة الإضافية في الأشهر المقبلة عندما أستطيع ذلك".

وأعلنت كاثرين في مارس أنها تخضع "للعلاج الكيميائي الوقائي" من سرطان لم يتم الكشف عن طبيعته.

ظهرت كيت لأول مرة منذ الكشف عن مشاكلها الصحية في يونيو الماضي خلال العرض العسكري السنوي للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز، كما ظهرت في بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو.

ضمن الإعلان الأخير، نشر قصر كنسينجتون مقطع فيديو لكيت مع وليام وأطفالهما الثلاثة تم تصويره في نورفولك.

وقالت كيت "رحلة السرطان معقدة ومخيفة وغير متوقعة للجميع، وخاصة لأقرب المقربين منك".

وأضافت "هي بكل تواضع تضعك أيضا وجها لوجه مع نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر فيها من قبل، وتمنحك منظورا جديدا لكل شيء".

ومضت قائلة "ذكّرتني هذه الفترة، أنا ووليام، بضرورة التفكير والشعور بالامتنان على الأشياء المهمة، رغم بساطتها، في الحياة، والتي غالبا ما نعتبرها من المسلمات".