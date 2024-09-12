سينما العالم في مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع «سينيوليو»، أمسية سينمائية عالمية جديدة، يوم الجمعة (20 سبتمبر الجاري) بالمسرح الداخلي، الساعة السابعة مساءً، ضمن جهودها لتعزيز التواصل الثقافي والفكري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام التي تجسد رؤى وتجارب سينمائية من حول العالم.

تعرض الأمسية 5 أفلام قصيرة من دول مختلفة، مترجمة بالإنجليزية والعربية، والتي تبدأ مع الفيلم الدنماركي «12 رسمة في اليوم» - 12 Drawings a Day، للمخرج دينيس شابون، والذي يقدم تجربة إبداعية استغرقت 3 سنوات لتجسيد الحركة من خلال الفنون البصرية البسيطة، عبر 12 رسمة على ورق A4 مستعمل.

ويروي الفيلم المصري «لتر بنزين» - Liter of Gas، للمخرج إبراهيم رامي، قصة شاب عاطل عن العمل يدخل في رحلة بحث عن البنزين لسيارته، لكنه يجد نفسه في مواجهة مع الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم معاناته في هذا الوضع.

أما الفيلم العراقي البلجيكي «رحلة طويلة» - Long Trip، للمخرج علي كاظم، فيحكي قصة شاب يُدعى «إدريس» يجد نفسه أمام قرار صعب بعد وفاة والده.

ويتناول الفيلم اللبناني الوثائقي «سنترال» - Mid-Way، للمخرجة رلى شمص، وصول القطارات الجديدة إلى محطة في منطقة نائية. وفي ظل هذا التقدم الميكانيكي، يتساءل الفيلم عما إذا كنا ما زلنا نستمع إلى أصوات الطبيعة من حولنا، أم أننا في سباق لا نهاية له نحو المجهول؟

ويبحر الفيلم الكندي «هجرة» - Migration، لفريق فلوريسنت هيل، في رحلة متفردة لهجرة قطيع من الحيوانات البرية عبر تضاريس متنوعة، حيث يستكشف أنماط حياتها وهجرتها الدائمة في إطار الطبيعة، ضمن مزيج من التوثيق والإبداع الفني في إطار سينمائي بسيط وجذاب.