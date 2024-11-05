«حياكم في أبوظبي» تُطلق الحملة العالمية «حان وقت إجازتك الآن»



أطلقت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملتها العالمية الجديدة من بطولة نجمي هوليوود كريس هيمسوورث وإلسا باتاكي، مسلطةً الضوء على الإمارة، ومغامراتها النابضة بالحياة، ومعالمها الطبيعية الخلابة، وطقسها الرائع، وخريطتها الواسعة والمتنوعة من التجارب الاستثنائية، التي تدعو الزوار على اختلاف اهتماماتهم إلى «اكتشافها على طريقتهم». تأتي الحملة في إطار تعاون بين الجانبين يستمر لمدة عامين، ويبدأ بطرح فيلم ترويجي يظهر فيه إلسا وكريس في موقع تصوير يحلمان بالحصول على عطلة هما في أمسّ الحاجة إليها. ويتفقان، عبر مشاهد تجمع بين الكوميديا والمخاطرات، على أن وقت الإجازة قد حان، ويتخيلان اللحظات السعيدة التي تنتظرهما في أبوظبي.

وأشارت إلسا إلى أن «العائلة تأتي أولاً» عند اختيار برامج الإجازة، وقالت: «أبوظبي هي وجهة العطلات العائلية، فهناك مغامرات جديدة كل يوم، وتجارب تناسبنا جميعاً. أحبَّ أطفالي أبوظبي، التي فتحت أمامهم آفاقاً واسعة للاستمتاع بالأنشطة المُفضلة لديهم. وتتنوع جولاتها من مدن الألعاب وأفعوانياتها فائقة السرعة إلى تسلق الكثبان الرملية، وركوب الخيل في الصحراء، والتزلج فوق الأمواج، كل ذلك في أبوظبي، التي أصبحت في صدارة «قائمة أمنياتنا (لعطلاتنا المقبلة)».

وأعرب كريس عن فخره بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي»، وقال: «منحتنا أبوظبي كل ما نحلم به في مكان واحد، حيث جمعتنا مغامراتها، وتشاركنا معاً ذكريات ستدوم طويلاً. ولعل أصدق دليل على مدى تميزها هو أن الأطفال لم يرغبوا أبداً في الرحيل. وأحببنا ثقافتها وأهلها وتجاربها، وهي أيضاً وجهة للاسترخاء والاستجمام، مع الشعور بالألفة والراحة كأنك في بيتك. سافرنا حول العالم، لكن أبوظبي تركت بصمتها الخاصة في قلوبنا، ونخطط بالفعل لزيارتنا المقبلة لها».

وتتردد في الفيلم رسالة بأنه «حان وقت إجازتك الآن»، وهو ما يدور في أذهان جميع من يرغبون في الابتعاد عن مهام العمل وقائمة التزاماتهم التي لا تنتهي، ويتطلعون إلى عطلتهم المقبلة لتجاوز ضغوط الحياة اليومية. ووجد إلسا وكريس في أبوظبي وجهةً استثنائية رائعة بعيداً عن هذه الضغوط، وذلك خلال التعرف إلى تجاربها الثقافية، وتسلق كثبانها الرملية، والتزلج على الأمواج في «سيرف أبوظبي»، والاسترخاء على شواطئها الرملية مع غروب الشمس.

ويُشكل الفيلم دليلاً لقضاء عطلة عائلية مذهلة في أبوظبي، عبر متابعة إلسا وكريس خلال إجازتهما في الإمارة، وما تضمنته من جولات فريدة، من التجديف بالكاياك حول متحف اللوفر أبوظبي والانطلاق على متن الأفعوانيات في مدن الألعاب العالمية إلى تذوق الأطباق الإماراتية التقليدية، والتي تمتزج بكرم الضيافة الأصيلة.

وقالت سعادة نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نمضي في تحقيق رسالتنا عبر (مشاركة أبوظبي مع العالم)؛ تعزيزاً لمكانتها وجهةً عالميةً تلبي تطلعات الجميع. ونحن سعداء بهذا التعاون مع إلسا وكريس، فحيويتهما وشغفهما بالاستكشاف تتماشى مع كل ما تقدمه أبوظبي، من التجارب الثقافية المُلهمة إلى المغامرات، مُرحبة بزوارها للاستمتاع بها على طريقتهم».